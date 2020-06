Giulia Belmonte, chi è la fidanzata di Stash dei The Kolors/ I due presto genitori!

Pubblicità

“Questa è sicuramente la musica più bella che io abbia mai creato… come ogni cosa straordinaria che mi è capitata nella vita, arriva così, all’improvviso!” È con queste parole che Stash, il cantante e leader dei The Kolors, ha annunciato su Instagram il “regalo più bello che la vita mi ha fatto”: un figlio. Il cantante sta per diventare papà ma chi è la futura mamma? Una domanda che si stanno ponendo tantissimi e alla quale noi possiamo rispondere. La fidanzata di Stash si chiama Giulia Belmonte, una bellissima giornalista televisiva, laureata in Scienze della Comunicazione oltre che star dei social ed ex partecipante di Miss Italia. La conferma che è lei la futura mamma è arrivata proprio dal suo profilo social: in una story infatti ha condiviso il video dell’ecografia pubblicato da Stash con un cuoricino.

Giulia Belmonte è la fidanzata di Stash: presto diventerà mamma!

Forse i fan di Benji e Fede ricorderanno di averla già vista. Giulia Belmonte è la bellissima mora che balla e si scatena sulle note di “Dove e quando” nel video ufficiale della canzone. Originaria di Atri, in provincia di Teramo, di se ha raccontato in un’intervista di qualche tempo fa: “Avevo solo 18 anni quando, dopo la vittoria della fascia di Miss Abruzzo, arrivai alle finali di Miss Italia, a Jesolo. Fu una bella esperienza, sicuramente mi ha aiutato a crescere. Così come lo hanno fatto i miei studi, sempre affiancati dalla passione per la comunicazione e lo sport”. Oggi per lei, che scopriamo dunque essere la fidanzata di Stash, è un giorno molto speciale: quello in cui tutti festeggiano la sua imminente maternità.



