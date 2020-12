Giulia Belmonte, compagna di Stash/ “Con Grace sono la donna più felice del mondo”

“Sono certa che questo pancione e sentirti muovere dentro di me mi mancherà davvero tanto!” Sono state queste le ultime parole scritte da Giulia Belmonte su Instagram prima della nascita di sua figlia. È arrivata oggi Grace, la bambina nata dall’amore con Stash, cantante e frontman dei The Kolors. Un momento che la bella Giulia ha celebrato con una foto insieme al suo compagno e alla piccola su Instagram, accompagnata da un’espressione di grande gioia. Queste le sue parole: “Un po’ frastornata ma sono la donna più felice del mondo! Tutta la mia vita in una foto”. Centinaia i messaggi di auguri per la coppia, che inizialmente ha vissuto questa storia d’amore in gran segreto. L’annuncio della loro relazione e, poi, della gravidanza della Belmonte è arrivata in diretta ad Amici Speciali alcuni mesi fa.

Chi è Giulia Belmonte, la compagna di Stash

Giulia Belmonte è nata ad Atri, in Abruzzo, il 13 agosto 1995. Ha partecipato a Miss Italia nel 2013 arrivando tra le finaliste e ha poi lavorato anche come modella da quando aveva 15 anni. Giulia e Stash stanno insieme da più di un anno. Oggi Giulia è una giornalista televisiva, e conta su Instagram oltre 200 mila follower. È dunque molto seguita e posta sul suo feed scatti della sua quotidianità. Negli ultimi tempi ha condiviso con i follower la sua gravidanza grazie a bellissime foto del suo pancione e qualche video insieme al suo compagno Stash. Ora ad impreziosire il feed non mancheranno contenuti con la piccola nuova arrivata.



