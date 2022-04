Giulia Belmonte, compagna Stash/ Secondo figlio in arrivo: “non vediamo l’ora”

Giulia Belmonte “E poi arrivi tu…”, la dedica per il secondo figlio in arrivo

Giulia Belmonte è la fidanzata e compagna di Stash, il frontman dei The Kolors. La coppia ha annunciato da pochissimo la nascita del secondo figlio con una foto pubblicata sui social. “E poi arrivi tu…” – ha scritto Stash Fiordispino, voce dei The Kolors e giudice del serale di Amici di Maria De Filippi. Un post tenerissimo quello del cantante che con la giornalista ha già avuto la figlia Grace. “E poi arrivi tu…a moltiplicare tutto ciò che provo e che vivo. A ingrandire gli spazi dell’anima. A creare nuove melodie. Già ti sentiamo… e non vediamo l’ora di abbracciarti! Grazie per questo altro miracolo” – sono le parole del leader dei The Kolors che a corredo del post ha pubblicato la foto dell’ecografia della seconda gravidanza della compagna.

Una grande gioia per la coppia che è sempre più unita. Proprio la giornalista parlando della nascita della prima figlia e del rapporto con il cantante aveva scritto: “mi sento PIENA di amore e di felicità. Ogni sua scoperta per me è un’emoziona unica”. Una vita però che la giornalista non ha intenzione di condividere con tutti visto che ha evitato di postare foto della piccola Grace sui social: “non ci piace l’idea di divulgare pubblicamente l’immagine di una bimba che non ha la minima consapevolezza di ciò che è il web. Non pensiamo questa sia una scelta migliore o peggiore di chi decide invece di mostrare i propri figli, però in questo momento noi ci siamo di fare così”.

Chi è Giulia Belmonte, la fidanzata di Stash

Ma chi è Giulia Belmonte, la compagna di Stash dei The Kolors. Nata in Abruzzo, la Belmonte dopo aver conseguito la laurea in Scienze della Comunicazione ha cominciato a lavorare nel mondo dell’editoria e dell’informazione. Tra le primissime esperienze la conduzione del programma Storie e Misteri trasmesso su Telenova. Non solo, proprio per il programma è stata anche inviata viaggiando spesso per l’Italia. La bellezza di Giulia le ha anche permesso di lavorare nel mondo della moda. Poi l’incontro con Stash e la nascita di un amore bellissimo. In passato ha partecipato al video di “Dove e quando”, successo estivo di Benji e Fede.

