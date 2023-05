Giulia Belmonte, dedica speciale a Stash/ “Sei la mia vita”: l’occasione è speciale

Stash e Giulia Belmonte sempre più innamorati

Stash e Giulia Belmonte sono sempre più innamorati. La coppia che ha avuto due figlie, pur vivendo la relazione in modo discreto e riservato, si lascia spesso andare a dichiarazioni d’amore pubbliche ed è quanto avvenuto nelle scorse ore quando Stash ha approfittato del giorno dell’onomastico della compagna per farle pubblicamente gli auguri. La risposta di Giulia, naturalmente, non si è fatta attendere e sono soprattutto le parole usate dalla giovane influencer ad aver colpito tutti i fans della giovane coppia che, sui social, è davvero molto seguita.

“Auguri amore”, ha scritto il frontman dei The Kolors a corredo di una tenera foto scattata, probabilmente, la scorsa estate. “Sei la mia vita”, è stata la dolce risposta della Belmonte.

Stash e Giulia Belmonte: le dolci parole d’amore

E’ una storia d’amore bellissima quella che vivono Stash e Giulia Belmonte che, dopo aver vissuto con tantissima discrezione la relazione, sono usciti ufficialmente allo scoperto dopo aver saputo che sarebbero diventati genitori. Da quel momento, la coppia è stata molto seguita dal pubblico e, ai microfoni di Verissimo, ha rilasciato un’intervista che è piaciuta tanto ai telespettatori della trasmissione di Silvia Toffanin.

“Giulia è la persona più bella che abbia mai conosciuto. Lei è il miracolo della mia vita. Da quando c’è lei nella mia vita tutto è più bello, riesce a farmi sentire un uomo migliore”, aveva raccontato a Silvia Toffanin il cantante mentre Giulia aveva aggiunto di essere felicissima con il compagno e le loro bambine.

