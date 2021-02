Giulia Belmonte e Grace, compagna e figlia di Stash/ “La mia vita è cambiata e ora..”

La vita di Stash è cambiata tanto in questo ultimo anno e adesso per lui è arrivato il momento di tornare alla musica proprio per rendere onore a quella che possiamo ormai definire la sua famiglia, ovvero quella formata con Giulia Belmonte e Grace, la compagna e la figlia del frontman dei The Kolors. Come un fulmine a ciel sereno, proprio lo scorso anno, è arrivato l’annuncio in tv, ad Amici, da parte di Stash che si diceva pronto a lasciare il programma perché pronto ad occuparsi si una cosa importante, una cosa che si è rivelata essere poi una persona, la compagna Giulia Belmonte. Fino a quel momento nessuno sapeva niente della sua vita privata ma, soprattutto, nessuno era al corrente del fatto che non solo il bel frontman dei The Kolors non fosse singolo ma che nel grembo della sua Giulia stava crescendo una bambina, la piccola Grace, nata proprio nelle scorse settimane.

Giulia Belmonte e Grace, compagna e figlia di Stash

Nata il 13 agosto del 1995 a Città Sant’Angelo, Giulia Belmonte ha lavorato nel mondo della moda già nel 2010 fino ad arrivare al concorso di Miss Italia, tra le finalista dopo l’elezione come vincitrice come Miss Abruzzo. Dalle passerelle alla tv, quella locale, il passo è stato breve fino a quando, nel 2018, è diventato il volto principale dei servizi “A caccia di mostre” per Telenova e poi “Magia d’Oriente” girato a Bali ed in altre isole. Come se non bastasse, è stata sempre lei la protagonista del video del brano di Benji e Fede, “Dove e quando”. La piccola Grace è nata lo scorso dicembre rendendo Stash felice e impegnato ma adesso la musica chiama e…

