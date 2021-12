Giulia Belmonte e Grace, compagna e figlia Stash/ L’emozione di essere mamma

Il pubblico televisivo ha imparato a conoscere Stash come frontman della band dei The Kolors, trionfatori nella quattordicesima edizione di “Amici“, dove avevano conquistato tutti per il ritmo dei loro brani. Il leader del gruppo ha poi deciso di proseguire la sua carriera da solista, oltre ad affiancare questo all’attività in Tv, che l’ha visto tornare nel talent show che lo ha lanciato in veste di insegnante e giudice.

Stash: "Mia figlia Grace è un fagotto di emozioni"/ "Ha 11 mesi e mi chiama papà"

Ai successi nel lavoro il ragazzo ha affiancato quello altrettanto importante nella vita privata. Nel 2019 il cantante ha infatti conosciuto Giulia Belmonte, modella e giornalista che lo ha colpito sin da subito. Il loro primo incontro è avvenuto grazie ad amici comuni ma i due, consapevoli del grande sentimento che li univa, non hanno esitato a braciare le tappe. In pieno lockdown è così arrivata la notizia della dolce attesa della ragazza, che ha dato alla luce Grace a dicembre di un anno fa.

Lorenzo Fragola, Battiti Live 2021/ Video, il ritorno due anni dopo con Solero

Giulia Belmonte e Grace: chi sono i grandi amori di Stash

Nel momento in cui ha confermato il suo legame con Stash anche Giulia è diventata molto popolare sui social. La ragazza è però attenta a preservare la sua privacy e pubblica ben poche immagini insieme al cantante e alla sua bambina. Ma è proprio questo aspetto che rende ancora più solido il legame tra i due: “Giulia sa rispettare le mie scelte, il mio silenzio, soprattutto la nostra voglia di privacy – aveva dichiarato l’artista in un’intervista -. Giulia e mia figlia appartengono a un qualcosa che forse non saprei nemmeno descrivere a parole”.

Giulia Belmonte e Grace, fidanzata e figlia Stash/ "Siete il mio 100% di share..."

Pur essendo ancora giovanissima (è nata nel 1995), Giulia vanta già una buona carriera nel mondo della comunicazione. Oltre a essere comparsa in diversi programmi Tv, è inoltre Social Media Specilist per un’agenzia di comunicazione di Teramo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA