Giulia Belmonte, fidanzata di Stash/ Le figlie Grace e Imagine: “un amore solido”

Giulia Belmonte, chi è la fidanzata di Stash dei The Kolors

Giulia Belmonte, showgirl e giornalista, è la compagna di Stash – al secolo Antonio Fiordispino – dei The Kolors. Qualche anno fa, intervistato dal settimanale Chi, Stash ha parlato della sua relazione con Giulia, ex finalista a Miss Italia: “Ci siamo conosciuti un anno fa e poi la frequentazione si è intensificata quando abbiamo capito che si poteva costruire un amore solido. Oggi viviamo a Milano e siamo pronti ad allargare la famiglia”. La Belmonte, parlando del compagno l’ha descritto usando la parola “casa”: “Lui è il mio posto del cuore, dove mi sento al sicuro e protetta, dove sono libera di sentirmi me stessa, dove non devo fingere e dove c’è tutto l’amore del mondo”, ha detto rispondendo ad alcune domande dei suoi follower.

Giulia Belmonte e Stash: le figlie Grace e Imagine

Giulia Belmonte e Stash sono diventati genitori di due bambine: Grace e Imagine. Il 3 dicembre 2020 è nata Grace: “È appena nata Grace… e io sembro un cretino che fa avanti e indietro per i corridoi dell’ospedale per la gioia ed euforia che sto provando ora… Non ci sono parole per raccontare la felicità che stiamo vivendo in questo momento. Giulia è stata fortissima ed è andato tutto alla grande! Brava mami, sei immensa!”, aveva scritto il cantante dei The Kolors su Instagram annunciando la nascita della prima figlia. Imagine, invece, è nata ad agosto 2020: “Non esistono parole in grado di raccontare quello che stiamo vivendo ora”. Il nome della seconda figlia, Imagine, sembra chiaro il riferimento alla celebre canzone di John Lennon.

