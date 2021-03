Giulia Belmonte, fidanzata Stash dei The Kolors/ “Un amore solido”

Giulia Belmonte è la fidanzata di Stash dei The Kolors, al secolo Antonio Fiordispino. I due sono da poco diventati genitori di Grace, nata lo scorso 3 dicembre. L’annuncio della gravidanza di Giulia, ex finalista a Miss Italia e oggi giornalista, era arrivato a giugno durante la finale di Amici Speciali. Qualche mese fa, intervistato dal settimanale Chi, Stash ha parlato della sua relazione con Giulia, che ha definito “una ragazza stupenda“. Il cantante ha raccontato di come è nata la loro storia d’amore: “Ci siamo conosciuti un anno fa e poi la frequentazione si è intensificata quando abbiamo capito che si poteva costruire un amore solido. Oggi viviamo a Milano e siamo pronti ad allargare la famiglia”. Nonostante abbia detto di “amarla follia”, Stash non ha fretta di sposare Giulia: “Al momento le nozze non sono previste, priorità alla vita che sta arrivando. Come la musica più bella che io abbia creato”, aveva detto a poche settimana dalla nascita della figlia.

Giulia Belmonte e Stash: genitori di Grace

Giulia Belmonte, attivissima su Instagram dove conta oltre 211 mila follower, ha scritto un emozionante post in occasione della nascita della piccola Grace: “Eccomi qui.. in questi due giorni sono stata travolta da un vortice di emozioni inspiegabili! Mi sento la donna più fortunata del mondo, quello che sto vivendo è davvero speciale. Grace è bellissima, è identica al suo papà (che vorrei qui con me). Non riesco a toglierle gli occhi di dosso e a staccarmi dal suo profumo”. La neo-mamma in una chiacchierata con i suoi follower ha rivelato che per il momento parenti e amici hanno visto Grace solo tramite video, per non rischiare contagi. Nei giorni scorsi Giulia ha dedicato un post anche al fidanzato Stash: “Tutto ciò di cui ho bisogno”, ha scritto pubblicando una foto insieme al frontman dei The Kolors.



© RIPRODUZIONE RISERVATA