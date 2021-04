Giulia Belmonte, fidanzata Stash/ “Io e Grace siamo fortunate..”

La rivelazione che Giulia Belmonte sia la compagna di Stash è arrivata all’improvviso. E’ arrivata durante la diretta di Amici 2021 in piena pandemia, nel momento in cui proprio Stash ha voluto condividere con tutti la notizia che la sua compagna (di cui nessuno conosceva l’esistenza fino a quel momento) portava già in grembo la sua bambina, la sua piccola Grace. Da allora Giulia Belmonte è diventato un volto noto del gossip ma anche per il pubblico di Canale5 e di Amici che ha iniziato a seguirla nei mesi della gravidanza fino a quando non ha dato alla luce la sua bambina con la quale adesso condivide spesso i social dicendosi fortunata per aver trovato Stash sul suo cammino: “Io e Grace siamo davvero fortunate.. L’amore di ogni giorno, le canzoni di notte con gli occhi chiusi e gli abbracci quelli dove vorrei restare per sempre. Quando ti vede le si riempiono gli occhi di gioia e ridono solo per te. Non potevo desiderare altro dalla vita!”.

Classe 1995, Giulia Belmonte è una giornalista, showgirl e influencer originaria di Pescara, spesso protagonista nella tv regionale ma nota anche per aver prestato il volto alla protagonista del video “Dove Quando” di Benji e Fede. La sua carriera e il nome comunque sono diventati ancora più noti da quando Stash l’ha indicata come sua compagna e futura madre della loro bambina che è nata proprio lo scorso dicembre. Giulia Belmonte si è laureata in Scienze della Comunicazione e poi ha presto il tesserino da Giornalista Pubblicista senza rinunciare al lavoro da fotomodella che fa da quando aveva 15 anni senza trascurare la passione per lo sport e la comunicazione. Non ha mai fatto mistero di aver studiato dizione per entrare nel mondo dello spettacolo e, magari, della recitazione. Giulia pratica il nuoto ed ha un legame molto stretto con i suoi genitori che l’hanno aiutata a rimanere sempre con i piedi ben piantati a terra.

