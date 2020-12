Giulia Belmonte ha partorito, Stash papà/ “E’ nata Grace e io sembro cretino!”

Giulia Belmonte ha partorito e Stash è finalmente diventato papà. Dall’annuncio al serale di Amici Celebrities a oggi sembra essere passata un’eternità e finalmente il frontman dei The Kolors ha potuto stringere tra le braccia la sua bambina, la piccola Grace, e poi anche la sua compagna che, a suo dire, “è stata bravissima”. Con una tenera foto che ritrae la bella famiglia insieme sul letto della clinica dove la piccola è venuta alla luce, Stash ha annunciato sui social di essere diventato papà per la prima volta e, come tutti, di essere di colpo diventato cretino. In particolare, il frontman ha scritto: “È appena nata Grace… e io sembro un cretino che fa avanti e indietro per i corridoi dell’ospedale per la gioia ed euforia che sto provando ora… Non ci sono parole per raccontare la felicità che stiamo vivendo in questo momento. Giulia è stata fortissima ed è andato tutto alla grande!!! Brava mami, sei immensa! Grazie a tutti per gli auguri!”.

Giulia Belmonte ha partorito, Stash papà della piccola Grace

Stash si sta preparando a questo giorno ormai da mesi, da quando ha annunciato che in questi giorni sarebbe nata la sua prima figlia dalla compagna Giulia Belmonte e, quindi, non avrebbe preso parte ad Amici 2020 come professore come è successo nelle scorse edizioni. Il giovane frontman sa bene quali sono le priorità della vita e così ha deciso di rimanere al fianco della sua compagna e godersi al massimo questi primi mesi della sua bambina magari tornando a lavorare sulla sua amata musica ispirato da Grace come è successo ad altri interpreti. Per lui sui social non sono mancati complimenti, auguri e tanti cuoricini, il resto potrà attendere.



