Giulia Belmonte, la dedica di di Stash alla fidanzata “Mamma meravigliosa”/ “Non faccio altro che amarla!”

Stash dei The Kolors e la fidanzata Giulia Belmonte sono più innamorati che mai. Prosegue alla grande la grande storia d’amore tra il frontman dei The Kolors e la giornalaia ed influencer. I due fanno coppia fissa dal 2019 e dal loro amore sono nate due splendide bambine: Grace ed Imagine. Proprio il cantante, nato musicalmente parlando grazie al programma Amici di Maria De Filippi, ha raccontato a Verissimo da Silvia Toffanin come l’incontro con Giulia abbia cambiato la sua vita: “è un miracolo! Giulia è la persona più bella che abbia mai conosciuto. Mi migliora e da quando è arrivata nella mia vita è tutto più bello”.

Stash e la sua fidanzata Giulia Belmonte sono molto discreti e riservati sulla loro storia d’amore, anche se spesso sui social postano e condividono scatti e momenti della loro vita privata e di famiglia. Proprio Stash su Instagram ha postato una bellissima foto di Giulia e della sua famiglia scrivendo: “se un giorno qualcuno dovesse chiedermi perché sono felice, gli risponderei con un’immagine… quella degli occhi tuoi”.

La dedica d’amore di Stash alla compagna e fidanzata Giulia Belmonte

L’amore di Stash dei The Kolors per la compagna e fidanzata Giulia Belmonte è immenso. La giornalista e conduttrice televisiva, infatti, ha reso il cantautore papà di due splendide bambine che hanno cambiato, in meglio, le loro vite. Da quando è diventato padre Stash ha “perso le parole” per la forte emozione; parole che ha poi ritrovato per scrivere una bellissima dedica d’amore alla mamma dei suoi figlie e alla donna della sua vita.

“Tutto ciò che di bello vivo oggi è una conseguenza di uno sguardo” – ha scritto Stash riferendosi a quando ha incrociato per la prima volta gli occhi di Giulia Belmonte. Quegli stessi occhi che hanno illuminato il suo cammino “facendomi vedere la strada anche nei momenti in cui proprio era impossibile vederla”. Due occhi sinceri che riceve nelle sue figlie e che gli fanno toccare la felicità con un dito. “Sono gli occhi di una mamma meravigliosa! E io non faccio altro che amarla” – ha concluso il cantante.

