Giulia Belmonte: “Trattata male con mia figlia di 5 mesi”/ La fidanzata di Stash…

Disavventura per Giulia Belmonte, la fidanzata di Stash che ha dovuto cambiare i suoi programmi per un imprevisto. Ieri, Giulia Belmonte, con la figlia Grace di cinque mesi, avrebbe dovuto raggiungere Stash, ma giunta in aeroporto, non è riuscita a partire per un problema al biglietto. La Belmonte avrebbe così chiesto assistenza per risolvere il disguido e partire ugualmente, ma non ha ricevuto l’aiuto sperato. A raccontare tutto è stata la stessa Giulia che, su Instagram, ha condiviso la propria esperienza pubblicando una serie di storie. “Questa mattina avevo un volo sono arrivata in aeroporto e mi hanno detto che c’erano problemi con il biglietto e la situazione attuale questa. Io sono stata trattata male dal personale (non voglio fare di tutta l’erba un fascio perché ci sono anche state delle persone gentili) con una bambina di 5 mesi ad aspettare che gli addetti si degnino di darmi risposte” ha raccontato in una prima storia.

ELISA ISOARDI: "CON TODARO NESSUN BACIO"/ "Salvini l'ultimo con cui ho fatto s*sso"

Lo sfogo di Giulia Belmonte dopo la disavventura in aeroporto

Nonostante i vari tentativi di risolvere il problema con il biglietto chiedendo ai vari addetti in aeroporto e chiamando diverse volte il call center, Giulia Belmonte è dovuta tornare a casa con la figlia Grace perdendo i soldi del biglietto. “Ho provato a chiamare più volte senza ricevere alcuna risposta e come ho già scritto nessuno è riuscito a darmi una spiegazione o a trovare una soluzione e sono stata completamente ignorata e tutto questo con una bambina di 5 mesi nel passeggino“ . La fidanzata di Stash ha poi fatto sapere di aver dovuto acquistare un altro biglietto per partire questa mattina. Da una storia pubblicata su Instagram da Stash, pare che stavolta, Giulia e Grace siano riuscite a partire.

LEGGI ANCHE:

Lino Banfi/ "Sento Serena Bortone come se fosse mia figlia"Isabella Ricci, Uomini e Donne/ Lite con Gemma Galgani "Sei scortese, fai discorsi.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA