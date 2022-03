Giulia Bevilacqua, è Arianna di Villalba di Più forti del destino/ Moglie e “vittima” di un potente politico

Giulia Bevilacqua presenta Arianna di Villalba il suo personaggio della fiction “Più Forti del Destino”

Arianna di Villalba è uno dei personaggi più interessanti della nuova fiction Più Forti del Destino. Ad interpretarla è l’attrice Giulia Bevilacqua, che nella fiction è la moglie di uno dei politici più importanti nella Palermo di fine ottocento. Con questo sceneggiato, Giulia si pone un obiettivo importante: esaltare il coraggio e la caparbietà femminile. Una sfida che la Bevilacqua ritiene di aver vinto, infatti è pronta a scommettere sulla serie e sui tratti interessanti di Arianna Di Villaba. “Guardandola non vedi l’ora di sapere come va a finire”, puntualizza in una intervista rilasciata a Verissimo a tu per tu con Silvia Toffanin. Le tematiche sono pesanti ed estremamente importanti, ma c’è spazio per l’ottimismo e per il coraggio, dato che Arianna di Villalba farà di tutto per ritrovare la sua libertà.

Arianna di Villalba, il coraggio di combattere i soprusi cambiare

Nella serie tv, infatti, Arianna di Villalba deve fare i conti con un uomo prepotente e maschilista. “Arianna vive i suoi giorni con una persona molto violenta”, racconta l’attrice Giulia Bevilacqua. “L’uomo che ha accanto Arianna in Più Forti del Destino si permette di essere violento sia psicologicamente sia fisicamente”, aggiunge ancora. Ma come dicevamo, Arianna di Villalba, non si arrenderà al suo destino e con coraggio e intraprendenza farà di tutto per uscire da una situazione angosciante. Ricordiamo che la prima di quattro puntate è prevista proprio questa sera, mercoledì 9 marzo, in prima serata su Canale 5. Una data speciale, che precede la celebrazione delle donne ed il loro coraggio in occasione dell’8 marzo.



