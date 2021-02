Giulia Bizzotto, fidanzata Veronica Satti/ Prima la dedica sui social, poi…

Giulia Bizzotto è ancora la fidanzata di Veronica Satti? Lo scorso dicembre, la figlia di Bobby Solo aveva annunciato il fidanzamento con Giulia Bizzotto, famosissima tiktoker con ben 200.3K follower sul famoso social e oltre 53,3 mila su Instagram. A Giulia, Veronica Satti aveva dedicato delle bellissime parole d’amore. Oggi, però, quella foto è stata cancellata dal profilo Instagram della Satti. Tra le due sarà scoppiata una piccola crisi che risolveranno presto o avranno deciso di separare definitivamente le loro strade? Sul profilo Instagram di Giulia Bizzotto ci sono ancora due foto di coppia pubblicate in occasione del Natale. “È impossibile creare o imitare l’amore. Mi sento così fortunata ad averti accanto… Buon Natale amore mio, il primo di tanti“, scriveva la Bizzotto a corredo di due romantiche foto. Nessuna foto, invece, sul profilo della Satti.

VERONICA SATTI, LA DEDICA PER GIULIA BIZZOTTO

Dallo scorso dicembre, Giulia Bizzotto e Veronica Satti non hanno più pubblicato foto insieme. Tuttavia, nel presentare ai propri followers la sua nuova fidanzata, la figlia di Bobby Solo si era lasciata andare a dichiarazioni davvero importanti. “Mi guardi e mi sento in pace. Ti stimo per tutto questo, ti stimo per quanto lavori per raggiungere i tuoi obiettivi, poi per la tua educazione e premura; mi ispiri!. Le tue mani delicate, i tuoi baci intensi, le tue braccia sicure. Sono cose semplici e sono sempre le cose semplici che ti lasciano senza fiato. Ho la certezza di aver messo Il mio cuore in mano sicure”, scriveva la Satti, come fa sapere Novella 2000, condividendo la sua felicità con i followers. Giulia e Veronica, dunque, torneranno a mostrarsi presto insieme?





