Giulia Bongiorno vs Bonafede “Coronavirus nei tribunali”/ “Così mi sono contagiata”

Giulia Bongiorno è positiva al coronavirus. A rivelarlo è la stessa senatrice della Lega, che a Repubblica racconta di essersi contagiata nonostante abbia usato tutte le precauzioni possibili per evitare il Covid. «Non saprò mai con certezza dove sia avvenuto il contagio, ma di una cosa sono sicura: esistono zone franche in cui è impossibile difendersi». Sono quelle zone dove anche il cittadino più scrupoloso non può nulla. Nello specifico, l’avvocato penalista si riferisce alle aule dei tribunali. E così punta il dito contro il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede: «Invece di proteggerci, di metterci in condizione di lavorare in sicurezza si occupa dei problemi interni al Movimento 5 Stelle». Bongiorno racconta di aver smesso di usare l’ascensore, di aver indossare anche occhialoni e visiera oltre alla mascherina. «Stavo scomoda e mi rendevo conto di avere un aspetto ridicolo, ma la salute viene molto prima della comodità e dell’estetica». Insomma, Giulia Bongiorno non ha mai abbassato la guardia, tanto che si è trasferita quando un inquilino dell’immobile in cui vive era risultato positivo al Covid. Ha pure ritirato il figlio dalla scuola quando ha notato che cresceva il numero dei contagi negli istituti scolastici.

GIULIA BONGIORNO POSITIVA AL COVID. E ATTACCA BONAFEDE

«Ho fatto tutto quello che era in mio potere per evitare il contagio», racconta Giulia Bongiorno a Repubblica. Ma si è contagiata lo stesso. Per l’avvocato penalista e senatrice della Lega il contagio è avvenuto in tribunale, dove mancano finestre, distanziamenti e ci sono troppe persone. «C’è da chiedersi a cosa serve essere rigorosi e attenti fino all’eccesso se poi ci sono posti in cui ogni regola di distanziamento viene disattesa». E quindi ricorda che chi governa ha l’obbligo di proteggere i cittadini. Per questo Bonafede attacca duramente il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede: «Non solo non ha protetto noi che lavoriamo in tribunale durante la prima ondata di Covid-19, ma non ci protegge nemmeno adesso». La seconda ondata era ampiamente prevista, quindi per la senatrice della Lega «avrebbe avuto tutto il tempo di approntare le strategie e le risorse necessarie per metterci in condizione di lavorare in sicurezza». Invece il Covid «galoppa nei tribunali e nelle carceri». In una fase così delicata Bongiorno accusa il ministro di occuparsi solo «dei problemi interni al Movimento 5 Stelle» e di rilasciare «interviste sul ruolo delle opposizioni».



