Giulia Brighi nuova fidanzata di Nicolas Vaporidis, chi è?/ Fa la PR e vive con lui

Cupido sembra essere tornato a scagliare con estrema precisione il suo dardo a forma di cuoricino in direzione dell’attore Nicolas Vaporidis, stella del film di successo “Notte prima degli esami”, che sarebbe di nuovo innamorato: stando alle anticipazioni di “Giornalettismo”, il giovane romano di origine greca avrebbe una nuova fidanzata, che risponde al nome di Giulia Brighi, di professione PR. Di lei si sa poco o nulla, ma basta dare una rapida sbirciata al suo profilo Instagram per capire cosa abbia fatto capitolare il ragazzo: sguardo magnetico, sorriso meraviglioso e fisico mozzafiato. Insomma, la bellezza di certo non le difetta e Vaporidis, dopo il matrimonio terminato con la speaker Giorgia Surina, con la quale era convolato a nozze nel 2012, pare ora intenzionato a fare sul serio con Giulia, tanto da essersi goduto insieme a lei un fine settimana a Fregene. Non solo: i due, che si sarebbero conosciuti, mediante amici in comune, vivono già a Roma insieme e stanno pianificando le loro vacanze estive di coppia.

GIULIA BRIGHI, NUOVA FIDANZATA NICOLAS VAPORIDIS: AMA LA LETTURA

Sempre scorrendo il profilo Instagram di Giulia Brighi, la nuova fidanzata di Nicolas Vaporidis, si notano le tante foto geolocalizzate a Rimini e si coglie una spiccata passione della giovane nei confronti della lettura, tanto da avere recentemente pubblicato l’istantanea della copertina de “La misura del tempo”, di Gianrico Carofiglio, accompagnata dalla seguente didascalia: “Leggere si è dimostrato essere l’attività più efficace: dopo mezz’ora di lettura, il battito cardiaco e la tensione muscolare dei lettori erano diminuiti del 68 per cento, ha confermato il neuropsicologo David Lewis. L’effetto rilassante della lettura è stato così forte che i soggetti hanno addirittura raggiunto livelli di stress inferiori a quelli iniziali, cioè prima che venissero artificialmente stressati con test ed esercizi”. E ancora: “Leggere Ti Fa Comprendere Gli Stati Mentali Degli Altri! Questo è un luogo comune che sembra essere confermato da studi neuroscientifici. Sempre grazie ai nostri amici della Emory University, si è dimostrato che leggere testi letterari aumenti l’empatia e l’intelligenza emotiva”.



