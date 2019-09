Giulia Calcaterra: “Dovrò restare in ospedale”/ Infezione al piede: “non posso…”

Giulia Calcaterra sta bene. Dal suo letto d’ospedale, dove è finita a causa di una brutta infezione che le ha causato un foro nel malleolo, l’ex velina di Striscia la Notizia fa sapere che la situazione è sotto controllo, anche se dovrà aspettare ancora qualche giorno prima di poter essere dimessa. “Non sarò dimessa domani – spiega l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi in una breve condivisione social – starò qui finché non sapranno il nome del batterio e se la cura che sto facendo è quella giusta o no. Non sono per niente felice – si legge nel comunicato condiviso dalla Calcaterra – ma non posso che portare avanti tutto anche da qui”. Nella sua camera d’ospedale, Giulia Calcaterra ha infatti trovato un piccolo angolino dal quale poter portare avanti il suo lavoro, al quale spera di tornare al più presto, lasciandosi alle spalle questa brutta vicenda.

Giulia Calcaterra: “Sto bene, ma…”

Giulia Calcaterra aveva detto ai suoi follower che entro mercoledì sarebbe stata dimessa dall’ospedale. Oggi però ha dovuto smentire e, in un recente aggiornamento social, ha fatto sapere che i medici hanno ancora bisogno di tenere sotto controllo la sua brutta infezione: “Quando sono stata ricoverata mi avevano detto 3 giorni”, spiega la Calcaterra in una Story su Instagram. “Oggi la dottoressa mi ha detto che devono tenermi in ospedale in osservazione per capire se la situazione migliora o peggiora. Io sto bene – conferma l’ex isolana – sono due giorni che non prendo antidolorifici”, ma la guarigione, a quanto pare,è ancora lontana, dal momento che manca ancora il nome del batterio che le ha causato l’infezione: “non riesco a camminare perché non posso poggiare il piede. Però sto bene – aggiunge la Calcaterra – mi girano le balle dover passare altri giorni in ospedale, però se voglio stare meglio devo per forza stare qua”.

