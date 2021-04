Giulia Calcaterra e Nick Pescetto si sono lasciati?/ “Gli ultimi quattro anni…”

Giulia Calcaterra è tornata single? L’ex velina, da quattro anni, vive una relazione con Nick Pescetto, content creator e surfista. In questi anni, l’ex velina di Striscia la Notizia ha condiviso sui social foto e video della sua vita di coppia. Nell’ultimo periodo, però, pare che la coppia sia entrata in crisi e, nelle scorse ore, dopo essersi tenuta un po’ alla larga dai social, la Calcaterra ha pubblicato una serie di video in cui ha spiegato cosa sta accadendo nella sua vita. Giulia Calcaterra, nel suo discorso, non parla ufficialmente di rottura e non cita mai Nick Pescetto. Tuttavia, il tono di voce e il riferimento agli ultimi quattro anni della sua vita hanno spinto i fans a credere che qualcosa, nella vita della coppia, si sia rotto.

Giulia Calcaterra: “Ho trascorso gli ultimi quattro anni a costruire qualcosa che non è mai esistito”

Giulia Calcaterra si lascia andare ad uno sfogo su Instagram. “Ciao ragazzi, spero stiate bene. Mi sono presa gli ultimi dieci giorni staccandomi da Instagram perchè ho dovuto affrontare delle situazioni emotive abbastanza pesanti e adesso è tutto apposto”, esordisce così l’ex velina di Striscia la Notizia. “Nonostante tutto, sto cercando di portare avanti la mia vita e quello che mi fa stare bene. Per adesso non aggiungo altro“, aggiunge ancora la Calcaterra che, poi, svela, che sta concludendo il corso di allenamento che aveva iniziato. “So che non capirete molto dal mio tono di voce, dalle mie parole, ma questo è il momento che sto vivendo ed è inutile nasconderlo facendo delle storie facendomi vedere in una situazione di finta felicità”, dice ancora. “Diciamo che gli ultimi quattro anni della mia vita li ho trascorsi a costruire qualcosa che non è mai esistito. Quando cadi dalle nuvole, smetti di credere nelle cose belle della vita e pensi di non avere ragioni per fare quello che stai facendo. In realtà, qualsiasi persona, può fare tutto trovando la forza dentro se stesso”, ha concluso.

