Giulia Calcaterra “ho un buco sul malleolo”/ Ferita infetta: “Situazione peggiorata”

Giulia Calcaterra ha salutato i suoi follower da un letto d’ospedale. In una serie di clip condivise su Instagram Story, l’ex velina di Striscia la Notizia ed ex naufraga dell’Isola del Famosi ha fatto sapere ai suoi 730 mila seguaci di avere una brutta infezione a un piede. Si tratta di un problema molto serio: una ferita infetta le ha causato un dolore acuto, che qualche ora fa l’ha costretta a ricorrere al supporto dei medici dell’ospedale Luigi Sacco di Milano. Ma veniamo ai fatti. La Calcaterra, amante degli sport estremi e dell’adrenalina, lo scorso 30 agosto, proprio in occasione di una delle sue escursioni, si è procurata una piccola ferita al tallone. Dopo essersi sottoposta a tutte le cure del caso, l’ex velina ha preferito non rinunciato alla sua routine né ai successivi appuntamenti sportivi, fino alla giornata di paracadutismo organizzata ieri con il fidanzato, Nick Precetto, e il fratello, quando si sarebbe resa conto che il suo dolore si era acutizzato. Preoccupata, la Calcaterra si è recata in ospedale per effettuare tutte le verifiche del caso, ma ha coperto dai medici che la situazione era peggiorata.

“Non posso camminare”

“Sono venuta in ospedale per un controllo al piede e la situazione è peggiorata tantissimo”, ha detto Giulia Calcaterra sui social. “Avevo una ferita e il piede gonfio e questa ferita si è trasformata in un buco sul malleolo abbastanza profondo causato da un germe”. I medici hanno immediatamente provveduto a curare la ferita con una particolare medicazione e a sottoporre l’ex velina a terapia antibiotica. Nelle prossime ore si attendono però i risultati del tampone, da cui il personale medico dovrebbe riuscire a individuare il nome esatto del germe responsabile dell’infezione e adottare una terapia adeguata a contrastarlo. Intanto, Giulia Calcaterra è stato prescritto il riposo: “voglio sperare che sia la terapia giusta per eliminare questo batterio dal mio piede e tornare presto alla mia vita. In questi giorni – ha detto l’ex velica – ho provato a prosegue con la mia routine qui a Milano, ci sono riuscita ma è stato sempre doloroso e alcune attività erano fuori dalla mia portata. Ora non riesco neanche a camminare, quindi – ha aggiunto – dovrò per forza aspettare, seguire la cura, lavorare dal mio letto e sperare che chi lavora con me comprenda il disagio di questi giorni!”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA