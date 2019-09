GIULIA CANDIAGO/ Il lavoro con Lara Gut dopo la rottura con Martin Castrogiovanni

GIULIA CANDIAGO, LA ROTTURA CON MARTIN CASTROGIOVANNI

La bravura nel mondo dello sport di Giulia Candiago è fuori discussione ed è quella stessa passione per sportiva ad averle forse permesso di trovare una forte sintonia con l’ex Martin Castrogiovanni. Lei con un passato da sciatrice alpina e diversi successi, lui con una carriera da rugbista alle spalle e poi una carriera in tv. La relazione fra i due sembrava agli occhi di tutti vincente e promettente sotto ogni punto di vista, almeno fino all’annuncio delle nozze e alla successiva disdetta. Sono trascorsi cinque anni da quel momento, ma la coppia cattura ancora l’interesse degli spettatori italiani. Martin Castrogiovanni sarà nel cast di Amici Celebrities, in onda da oggi, sabato 21 settembre 2019, e per ora sembra che non ci siano state altre donne dopo Giulia. L’ex fidanzata invece preferisce dividersi fra gite in mezzo alla natura e giornate trascorse con gli amici più affezionati. Quattro in tutto, che la circondano durante un’attraversata del Canal Grande di Venezia.

GIULIA CANDIAGO E IL LAVORO CON LARA GUT

Dopo aver militato coi colori azzurri, Giulia Candiago ha fatto parlare poco di sé ed è ritornata solo pochi mesi fa su qualche sito sportivo. Il merito è tutto della sua nomina a coordinatrice dei media di Lara Gut, raccogliendo il testimone di Christine Feehan dopo tre anni. In base alle voci di corridoio, l’ex sciatrice alpinista avrebbe anche cercato di proseguire la sua carriera in Italia, ma poi ha accettato il nuovo ruolo per seguire la Fis. Nessun nuovo fidanzato invece in seguito alla rottura improvvisa con Martin Castrogiovanni, una relazione durata sette anni che sarebbe dovuta sfociare nel matrimonio. “Lui non mi considerava per niente”, rivela a Vanity Fair nel periodo precedente al sì, parlando del suo primo incontro con il rugbista. A quel tempo Martin gioca con il fratello della Candiago nel Calvisano di Brescia e lei lo nota subito durante una partita. Solo che dovrà fare di tutto per entrare in contatto con Martin, dopo aver rubato il suo numero dal cellulare del fratello. “A settembre gli ho scritto il primo sms, a novembre sono andata da lui in Inghilterra”, rivela. Qualche tempo dopo la coppia è andata a convivere, anche se Castrogiovanni era reduce da una relazione tormentata e avrebbe voluto rimanere single per qualche tempo.

