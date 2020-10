Giulia Catania, sorella di Myriam/ Megafono fuori dalla casa del Grande Fratello Vip per…

Bella, molto simile alla sorella nell’aspetto fisico e doppiatrice affermata, questa è Giulia Catania, sorella di Myriam, protagonista al Grande Fratello Vip 2020. I riflettori su di lei si sono accesi proprio in questi giorni, quando la giovane si è presentata fuori dalla casa per incitare la sorella, supportarla e gridarle il suo amore, con grande gioia di Simona Izzo, zia delle due ragazze figlie della sorella. Ma chi è Giulia Catania? Al centro della sua vita c’è il doppiaggio. La lista dei lavori fatti e a cui ha preso parte è davvero lunga nonostante la sua giovane età ma a chi prova a fare il suo stesso percorso apre subito gli occhi dicendo che ci vuole davvero tanta passione, dedizione e studio, anche se lei stessa ha ammesso di aver avuto delle grandi maestre a cominciare proprio dalla madre, Rossella Izzo, che l’ha presa per mano e lanciata in questo mondo.

CHI E’ GIULIA CATANIA? LA SORELLA DI MYRIAM DOPPIATRICE E…

Giulia Catania è bionda come la sorella, ha un viso molto simile a quello di Myriam, e da quanto si può evincere dal suo profilo Instagram, ama molto gli animali, i viaggi e anche il suo fidanzato. Tra i suoi interessi non mancano la fotografia ma, soprattutto, l’amato nipote, lo stesso per il quale proprio la sorella Myriam nei giorni scorsi ha pianto convinta di non avere modo di fargli sentire la sua presenza. Cosa che non ha messo in crisi Giulia visto che si è presentata con il megafono fuori dalla casa per incitarla ad andare avanti e non abbattersi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA