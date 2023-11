Giulia Catena, chi è la finalista di Tu si que vales 2023/ La cantante e ventriloqua possibile vincitrice?

Giulia Catena incanta nella finale di Tu si que Vales 2023 e si candida per la conquista del titolo

Nella finale di Tu si que Vales 2023, Giulia Catena conferma tutto il suo talento come cantante e ventriloqua. La quattordicenne di Chieti, ritorna su Canale 5 col suo adorabile pupazzo, regalando un’altra performance da urlo. L’esibizione ha lasciato Maria De Filippi e gli altri colleghi della giuria senza parole, proprio come era accaduto durante la sua prima apparizione.

Giulia Catena, così, supera la prima manche della finale e in compagnia del suo peluche Ella si candida per la conquista del titolo di questa edizione di Tu si que Vales 2023. Sarà lei a trionfare? Di sicuro gli amici di Francavilla al Mare tifano per lei. Quando partecipò a Tu si que vales la prima volta, il sindaco Luisa Russo volle complimentarsi con la giovane per trasformato il periodo del Covid in un’opportunità.

Giulia Catena, i social dicono che vale! Storia di un talento indiscutibile…

La sua storia, infatti, racconta la passione per la ventriloquia esplosa proprio durante la pandemia. Il talento di Giulia Catena è indiscutibile. Si vede che dietro c’è uno studio, si nota che il suo successo non è frutto del caso. Anche sui social sono davvero tanti i commenti positivi per la giovanissima concorrente, che è riuscita a confermare le ottime sensazioni che avevamo avuto la prima volta. A questo punto la domanda sorge spontanea: sarà lei la vincitrice di Tu si que Vales 2023? La puntata è ancora lunga, ma Giulia Catena di sicuro ha fatto un figurone, gli amanti del programma non la dimenticheranno facilmente.











