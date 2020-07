Giulia Cavaglià all’Isola dei famosi?/ Stories sospetta per l’ex di Uomini e Donne

Giulia Cavaglià sarà la prossima concorrente del reality show di casa Mediaset, Isola dei famosi? Nelle ultime ore il rumors sta decisamente preso piede, alimentato dalla stessa ex tronista di Uomini e Donne. La fidanzata di Francesco Sole, infatti, ha pubblicato una stories sulla propria pagina Instagram in cui si vede la stessa passare una giornata in barca in compagnia di amici mangiando del pesce. Fra le tante pubblicazioni anche un video di un suo amico mentre taglia il pesce con tanto di didascalia “Isola dei Famosi non ti temo”. Un chiaro riferimento ad un’eventuale partecipazione al reality più avventuriero che ci sia, o una semplice battuta social? Difficile saperlo, fatto sta che gli addetti ai lavori stanno cercando di capirci di più e non è da escludere che nei prossimi giorni possa emergere la risposta al dilemma. Chi sa che la Cavaglià non abbia voglia di mettersi nuovamente in gioco con L’Isola, dopo il dating show di Maria De Filippi, alla luce anche di una raggiunta serenità in amore.

GIULIA CAVAGLIÀ A L’ISOLA DEI FAMOSI? I RUMORS SMENTITI SU TEMPTATION ISLAND

Il gossip racconta infatti di come il rapporto fra Giulia e il suo Francesco stia andando a gonfie vele, e chissà cosa riserverà loro il futuro, che sembra tutto rose e fiori. Per correttezza di informazione va detto che non è la prima volta che la Cavaglià viene associata ad un nuovo programma di Canale 5, visto che già qualche settimane fa, si sono spese pagine e pagine di cronaca rosa circa una sua partecipazione, assieme a Sole, all’edizione 2020 di Temptation Island, attualmente in corso. La Cavaglià non aveva nascosto la sua volontà di partecipare al programma condotto dal bravo Filippo Bisciglia, ma evidentemente non si trattava di nulla di concreto ma di un semplice desiderio. Giulia e Francesco sono fidanzati dall’autunno dello scorso anno, indicativamente dal mese di ottobre 2019, e per la Cavaglià è stata una manna dal cielo dopo le due “batoste”, come le ha definite lei in un’intervista, subite a Uomini e Donne.



