Giulia Cavaglià e Federico Chimirri/ “Ci amiamo da un anno e mezzo, lui è più geloso”

Giulia Cavaglià e Federico Chimirri sono intervenuti in qualità di ospiti speciale nel corso della puntata di “Trends&Celebrities” andata in onda nel pomeriggio di oggi, mercoledì 2 marzo 2022, sulle frequenze di Rtl 102.5 News. Il contenitore a cura di Francesco Fredella e Giovanni Antonacci ha dato in primis la parola a Giulia, ex concorrente di Uomini e Donne, esperienza che ricorda ancora oggi con grande piacere: “Quel programma tv mi ha aiutato a capire i miei limiti e i miei difetti, per via del forte impatto con il pubblico. Inoltre, ho un seguito di persone che mi fa stare bene e mi aiuta tutti i giorni. Io vivo la mia community in modo molto semplice. Da un punto di vista sentimentale nessuno sta meglio di me, ho un fidanzato chef… Lui è Federico Chimirri”.

Chimirri, volto di Masterchef 11, ha una vera e propria vocazione per l’arte culinaria: “Lui cucina roba gourmet, anche a tarda sera, quando gli prendono i cinque minuti. Stiamo assieme da un anno e mezzo, ma abbiamo convissuto sin da subito”. Peraltro, lui nella vita di tutti i giorni è un dj, ma confessa di avere imparato tantissimo dall’esperienza di Masterchef, nella quale ha superato i suoi limiti e le sue insicurezze.

GIULIA CAVAGLIÀ E FEDERICO CHIMIRRI: “LUI È UN SEX SYMBOL”

Quando Giulia Cavaglià si mette ai fornelli, Federico Chimirri non la sgrida di fronte alle difficoltà, ma le dice: “Amore, faccio io”. Ma chi è più geloso tra Giulia e Federico? La risposta di Giulia non si fa attendere: “Lui è più geloso, eppure è un vero sex symbol, dovrei essere io la più gelosa…”. Una vera e propria dichiarazione d’amore da parte della ragazza, che rivela tutta la veridicità del sentimento che la lega all’aspirante chef.

A proposito di quest’ultimo, il piatto di cui va più fiero è la grigliata e il fatto di averla potuta cucinare è stato uno dei momenti più importanti per lui nel corso del programma. Essendo però un dj, non è escluso che possa abbinare alla passione per la musica quella per i fornelli in un progetto unico nel suo genere: “Sì, musica per cucinare – ha sorriso –. Ci saranno musiche diverse, per aperitivo, per grigliate. Sarà musica elettronica, ma molto più leggera, per fare serata…”.

