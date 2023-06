Giulia Cavaglià e Federico Chimirri si sono lasciati?/ Lei: “Ho scoperto che mi tradisce”

Giulia Cavaglià e Federico Chimirri si sono lasciati?

Giulia Cavaglià, con un post pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram, ha annunciato la fine della sua storia con Federico Chimirri con cui ha una storia che dura da più di due anni. Una relazione importante quella che l’ex tronista di Uomini e Donne vive con Federico Chimirri che, però, pare sia giunta al termine come ha annunciato la Cavaglià sui social. “Ho appena scoperto che il mio fidanzato mi tradisce. Quindi sì, ci siamo lasciati. E gradirei non avere alcuna domanda sull’accaduto”, le parole con cui Giulia ha spiazzato i suoi followers.

Una notizia che è diventata virale in poco tempo e che è stata ripresa anche da Deianira Marzano la quale, condividendo le parole di Giulia, non ha nascosto lo stupore per l’accaduto. Tuttavia, le cose potrebbero essere diverse da quello che sembrano.

Deianira Marzano pubblica i messaggi di Federico Chimirri

Dopo aver pubblicato l’annuncio di Giulia Cavaglià sulla fine della sua storia d’amore con Federico Chimirri, Deianira Marzano ha pubblicato lo screenshot della chat che ha avuto con Federico il quale ha raccontato la propria versione dei fatti. Stando a quello che ha raccontato Chimirri a Deianira Marzano, pare che non ci sia stato alcun tradimento. “Abbiamo litigato ed io per farla arrabbiare ho detto giocando ‘tanto ho un’altra’. Ma figurati se ho un’altra, ho detto che volevo sposarla”, i messaggi che Federico ha inviato a Deianira Marzano raccontando la propria versione.

Cos’è successo, dunque, tra la Cavaglià e Chimirri? Dopo il messaggio di Deianira, Giulia non ha ancora commentato: tra l’ex Uomini e Donne e Federico tornerà il sereno? La Cavaglià tornerà sull’argomento nelle prossime ore? I fan della coppia attendono.

