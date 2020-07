Giulia Cavaglià e Francesco Sole si sono lasciati?/ Indizi di crisi: like spariti e..

Giulia Cavaglià e Francesco Sole sono in crisi? È questa la voce che gira nelle ultime ore, dopo che il web ha messo in evidenza alcuni indizi inequivocabili. L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo la breve storia con Manuel Galiano (che è stata la sua scelta nel programma), ha trovato l’amore col noto influencer. E in questi mesi non sono mancate dichiarazioni d’amore importanti, accompagnate sui social a romantiche foto. Eppure nelle ultime ore il portale NewsUeD ha portato a galla elementi che sembrano confermare il momento ‘no’ per la coppia. A quanto pare infatti, Giulia e Francesco avrebbero smesso di seguirsi su Instagram. Non è però l’unico indizio: dai profili dei due influencer sono inoltre spariti i reciproci like messi alle foto pubblicate su instagram.

Giulia Cavaglià e Francesco Sole, è finita? Altri indizi di crisi

Non finisce qui. Un altro dettaglio fa pensare che Giulia Cavaglià e Francesco Sole siano in crisi: da tempo i due non si mostrano insieme sui social. Cosa strana visto che i due erano soliti mostrarsi fianco a fianco, spesso con foto accompagnate da dolci dediche d’amore. Solo qualche tempo fa, in un’intervista rilasciata a DiPiù, Giulia Cavaglià parlò con parole di grande amore e stima di Francesco Sole: “È riuscito a ridarmi fiducia nell’amore. – dichiarò l’ex tronista di Uomini e Donne, per poi aggiungere – Non credevo che uomini del genere potessero esistere anche nella vita reale. Ero convinta che vivessero soltanto nelle favole, invece sono stata costretta a ricredermi”.



