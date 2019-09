Giulia Cavaglià e Francesco Sole sono fidanzati?/ Dopo Uomini e Donne, lei provoca…

Giulia Cavaglià, dopo la delusione vissuta per la fine della storia d’amore con Manuel Galiano con cui pensava di poter costruire qualcosa di importante, ha ritrovato l’amore accanto a Francesco Sole? I fans hanno già promosso quella che è stata definita una “coppia social” sperando di vederli presto innamorati e felici. In attesa che quel momento arrivi, Giulia stuzzica Francesco Sole e i suoi fans rispondendo alle numerose domande che, ogni giorno, i fans le rivolgono sul suo rapporto con il conduttore e l’influencer. Rispondendo alle domande dei fans, l’ex tronista di Uomini e Donne ha lanciato una simpatica proposta a Francesco Sole: “amore fai prima a chiedere se ci fidanziamo su whatsapp. Non capisco tutte queste avances tutte in una sera“, ha detto con un sorriso Giulia. La proposta sarà arrivata davvero? “Ok, vado su Whatsapp”, ha risposto Francesco Sole.

Giulia Cavaglià e Francesco Sole sono fidanzati? “Sono sconvolta…”

Le domande dei fan a Giulia Cavaglià su Francesco Sole stranno diventando sempre più piccanti. Qualcuna, infatti, ha chiesto: “dicono che Francesco Sole sia bravissimo a baciare… Tu che dici?”. L’ex tronista ha così deciso di lanciare un sondaggio chiedendo alle proprie followers se abbiano mai avuto un approccio più intimo con Francesco Sole. L’ex tronista, così, ha reso noti i risultati del sondaggio ammettendo di essere rimasta sconvolta dalle risposte ricevute. “In meno di sedici minuti ci sono 521 voti per ‘sì, ho limonato Francesco Sole’. Io sciocco-basita. Caro il mio Francesco, hai qualcosa da dire al riguardo? Io sono sconvolta”. Quale tipo di rapporto, dunque, c’è davvero tra Francesco Sole e Giulia Cavaglià? Tra i due, dunque, c’è qualcosa di più di una semplice amicizia? I fans dell’ex tronbista lo sperano…

© RIPRODUZIONE RISERVATA