Giulia Cavaglià: “Francesco Sole se parlo ti rovino”/ “Sei agghiacciante, vergognati”

Giulia Cavaglià rompe il silenzio sulla fine della storia d’amore con Francesco Sole. Attraverso una serie di storie pubblicate sul proprio profilo Instagram, l’ex tronista di Uomini e Donne si scaglia contro l’ex fidanzato che avrebbe scatenato la sua rabbia impedendole di recuperare i suoi oggetti personali a casa sua. A recuperare gli oggetti della Cavaglià a casa dello youtuber sarebbe stato il padre dell’ex tronista che, furiosa, avrebbe deciso di svelare alcuni dettagli sui motivi che avrebbero portato alla fine della relazione. Giulia, inoltre, nelle storie, afferma di aver trovato nella giacca che è riuscita a recuperare, uno scontrino recente. “Vergognati e ricordati che se parlo io sei rovinato”, sbrocca l’ex tronista sui social mostrandosi visibilmente furiosa con l’ex fidanzato.

Giulia Cavaglà attacca Francesco Sole: “Sei un millantatore”

Giulia Cavaglià è una vera furia nelle storie pubblicate su Instagram. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il ritrovamento di uno scontrino. “Sono curiosa di sapere chi usasse la mia giacca il 12 ottobre 2020, io questa giacca te la chiede da sei mesi”, afferma una furiosa Giulia. “Ti consiglio di non tirare troppo la corda, se parlo io succede l’inferno”, aggiunge ancora l’ex tronista di Uomini e Donne che non svela i motivi che hanno portato lei e Francesco Sole a dirsi addio. “Voglio aggiungere che questa è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Sei un millantatore, fatti un esame di coscienza“, ha concluso la Cavaglià. Come risponderà Francesco Sole?





© RIPRODUZIONE RISERVATA