Giulia Cavaglia/ Il “no” di Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne, i fidanzati Francesco Sole e Federico Chimirri

Giulia Cavaglia torna protagonista su canale 5 con la replica dello Speciale Uomini e Donne dedicato alla scelta di Lorenzo Riccardi e in onda oggi, mercoledì 14 luglio, in prima serata su canale 5. Giulia Cavaglia, durante il suo percorso da corteggiatrice, ha messo in gioco i propri sentimenti mostrandosi per quella che è nella vita di tutti i giorni. Pur avendo vissuto emozioni intense con Lorenzo Riccardi, Giulia Cavaglia non ha vissuto la favola d’amore che voleva. Lorenzo, infatti, pur avendo provato per lei un forte interesse, le ha preferito Claudia Dionigi con cui è ancora fidanzato. Durante lo speciale Uomini e Donne dedicato alla scelta, Giulia ha mostrato tutta la propria delusione nei confronti di Lorenzo. “Secondo me il suo cuore non urla Claudia, urla business. E con questo la chiudo”, ha detto Giulia.

Uomini e Donne scelta Lorenzo Riccardi tra Claudia e Giulia/ Replica: quel traguardo…

Giulia Cavaglia dopo Uomini e Donne: l’amore finito con Francesco Sole

Dopo l’esperienza da corteggiatrice conclusa con un due di picche, Giulia Cavaglia è diventata tronista di Uomini e Donne. Il suo percorso sul trono si è concluso con la scelta di Manuel Galiano con cui la storia dura pochissime e tra i due non mancano reciproche accuse. Successivamente, Giulia si è fidanzata con Francesco Sole. I due hanno convissuto insieme a Milano da Novembre 2019 a Luglio 2020.

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi stanno ancora insieme dopo Uomini e Donne?/ "Ti posso dire che..."

La rinascita con il nuovo fidanzato Federico Chimirri

La storia, poi, è ufficialmente finita ed oggi Giulia è fidanzata con Federico Chimirri con cui si mostra spesso sui social. L’ultima foto risale a pochi giorni fa. Lontana dalla tv da un po’, i fans di Giulia Cavaglia, questa sera, potranno rivederla nella replica di un’esperienza per lei importante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GC 💃🏻 gιυℓιєттα ¢αναgℓια (@giuliettacavaglia)

LEGGI ANCHE:

Gianni, papà Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne/ L'ex tronista: "è il mio punto di riferimento"

© RIPRODUZIONE RISERVATA