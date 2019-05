Giulia Cavaglià, la scelta/ “Spero sia la volta giusta” (Uomini e Donne)

UOMINI E DONNE, GIULIA CAVAGLIÀ È TEMPO DI SCELTA…

Giulia Cavaglià si prepara a fare la sua scelta a Uomini e Donne. Il fatidico giorno è ormai arrivato. Oggi la tronista svelerà chi tra Manuel Galiano e Giulio Raselli è il ragazzo che vuole al suo fianco e con il quale vuole iniziare una storia d’amore. La tensione è tanta, soprattutto perché Giulia è consapevole di ciò che si prova dall’altra parte, quella dei corteggiatori. Sono passati solo pochi mesi da quando ad attendere una risposta da Lorenzo Riccardi era lei. Oggi, Giulia, ammette di essere cresciuta tanto. “Sono felice. – diceva solo pochi giorni fa in un’intervista al Magazine di Uomini e Donne – Penso che questo percorso, comunque vada, mi abbia arricchito come persona. Sono cresciuta molto: ho lavorato sulle lacune del mio carattere. In un certo senso mi sento migliorata, probabilmente complice il contatto così diretto con il pubblico”.

GIULIA CAVAGLIÀ: “SPERO CHE STAVOLTA SIA QUELLA GIUSTA”

Nonostante la grande emozione, Giulia Cavaglià si dice ben pronta a fare la sua scelta a Uomini e Donne. “spero che questa volta sia quella giusta: la favola che non ho ancora avuto.” ammette la tronista che oggi sceglierà tra Giulio Raselli e Manuel Galiano. La bella tronista, dal carattere forte e dalla risposta sempre pronta, tiene a fare una precisazione: “Potrebbe non sembrare, ma anche io sono un’inguaribile romantica.” Inoltre ci dà un’anticipazione di quello che sarà l’abito della sua scelta a Uomini e Donne: “Ho già in mente il vestito e oltre ad averlo pensato, ho anche chiesto a un mio amico di realizzarlo a mano.” E ci svela una chicca: “Parola d’ordine: glitter. Non aggiungo altro!”

