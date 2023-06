Giulia Cavaglià, l’ex Manuel Galiano choc: “Federico l’ha tradito prima lei”/ “Se facessi vedere screen…”

Manuel Galiano accusa la sua ex Giulia Cavaglià: “Stai facendo massacrare l’ennesimo ragazzo per metterti in bella luce”

Si è sollevato un vero e proprio polverone su Giulia Cavaglià dopo l’annuncio, da lei fatto su Instagram, della rottura col fidanzato Federico Chimirri. Giulia ha infatti rivelato di aver scoperto di essere stata da lui tradita, motivo per il quale lo ha lasciato. Mentre la vicenda resta ancora poco chiara, sul web anche alcuni ex volti di Uomini e Donne si sono espressi su Giulia.

Dopo le pesanti accuse dell’ex tronista Jessica Antonini, a parlare è una persona che Giulia l’ha conosciuta bene: Manuel Galiano. Stiamo parlando del corteggiatore che è stato poi la scelta di Giulia a Uomini e Donne e con il quale ha poi iniziato una relazione. Una storia che finì a causa di un tradimento del ragazzo, che tuttavia smentì prontamente.

Uomini e Donne, Manuel Galiano contro Giulia Cavaglià: “Federico? L’ha tradito prima lei!”

In una recente Instagram story, Manuel Galiano ha detto la sua sulla rottura tra Giulia e Federico, insinuando che l’ex tronista stia in realtà mentendo e che potrebbe con alcuni screen in suo possesso sbugiardarla. Queste le sue parole: “Come al solito stai facendo massacrare l’ennesimo ragazzo per metterti in bella luce, quando stavolta se io facessi vedere degli screen mi sa che da vittima diventeresti carnefice.”

Manuel non si è fermato qui. L’ex corteggiatore ha inoltre commentato un post di gossip, che riportava la notizia delle parole di Giulia sul presunto tradimento ricevuto dal fidanzato Federico Chimirri, insinuando che ci sarebbe dell’altro non detto dall’ex tronista: “Ma l’ha tradito prima lei. Ora fa la vittima.”

