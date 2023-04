Giulia Cavaglià perde l’aereo e sbotta sui social/ “Farò una petizione” è polemica

Giulia Cavaglià e la disavventura in aeroporto: la polemica sul web

Giulia Cavaglià, ex tronista di Uomini e Donne, è stata protagonista di una disavventura presso l’aeroporto di Barcellona che l’ha turbata molto. L’influencer, in lungo sfogo sui social, ha raccontato di essere stata bloccata dalla hostess perchè arrivata con un leggero ritardo al gate.

“Praticamente è successo che siamo qua con il volo della Vueling, siamo arrivati qua al gate con quattro minuti di ritardo. E non ci fanno passare! Cioè, non ci fanno passare per tre minuti di ritardo al gate, tre! Le persone sono ancora lì che stanno imbarcando. Io ora faccio una petizione contro la Vueling, non ho parole! Non ho parole!” afferma Giulia Cavaglià visibilmente indispettita. Sul web, dove il video è diventato virale, è scoppiata la polemica; in molti hanno commentato che la hostess fosse nel giusto e che avesse semplicemente applicato le regole, come con chiunque.

Giulia Cavaglià inveisce contro l’hostess: ecco cosa è successo

Giulia Cavaglià, ha continuato il suo duro sfogo sui social contro quanto le è accaduto in aeroporto a Barcellona. L’influencer ha cominciato anche ad inveire contro l’hostess e la compagnia di voli: “Vi dico solo che non ha voluto darmi il suo nome e il suo cognome per fare una lettera di richiamo a Vueling. ”

E ancora: “Non ha voluto darmi il suo nome e il suo cognome la hostess! Questo dimostra la qualità del servizio Vueling e la qualità delle operatrici Vueling. Complimenti, veramente. Ottimo lavoro. Ci sono ancora persone che stanno aspettando il volo che non è ancora partito. Il volo non è ancora partito e se va bene sarà pure in ritardo, perché doveva partire a 40 e non è ancora partito. La hostess non ha voluto nemmeno darmi il suo nome per poter fare una lettera di richiamo“.

