Giulia Cavaglià presa di mira sui social dopo lo sfogo/ “Leoni da tastiera”

Giulia Cavaglià rompe il silenzio dopo quanto accaduto in aeroporto

Pochi giorni fa, Giulia Cavaglià si è sfogata sui social, dopo essere arrivata in ritardo in aeroporto e aver perso il volo. L’ex tronista in alcune storie Instagram ha inveito contro la compagnia aerea e l’hostess che l’ha bloccata al gate. Dopo aver condiviso i suoi pensieri, il web ha criticato fortemente il suo atteggiamento.

La Cavaglià è dunque tornata sui social per attaccare i “leoni da tastiera non avrebbero modo di sfogare la loro repressione se non così”. L’influencer ha poi continuato ammettendo di aver vissuto momenti di tensione in cui non era lucida: “Ma quando sono soggetti a pressioni esterne ben più grandi, nessuno è in grado esattamente di prevedere i propri atteggiamenti. A partire dal linguaggio o dal pathos con cui la persona espone la propria situazione di disagio. I problemi veri e personali per i quali io posso avere una reazione così spropositata non riuscirò mai a metterli online perché appunto estremamente intimi”.

Giulia Cavaglià: “siamo anche capaci di sbagliare”

Giulia Cavaglià ha rotto il silenzio sui social riflettendo a mente lucida sul suo sfogo in Instagram. L’ex tronista ha ammesso di aver esagerato in un momento di tensione, ma ha bacchettato tutte quelle persone che l’hanno giudicata e criticata dimostrando poca empatia per quel momento.

Secondo l’ex tronista solo le persone vere corrono il rischio di sbagliare “di fronte ad una società ormai fatta di politicamente corretto e perbenismi forzati. Dove a nessuno è concesso ormai il “Fattore Umano”. Cioè quella cosa che ci rende esseri imperfetti e quindi, anche capaci di sbagliare” conclude Giulia Cavaglià.

