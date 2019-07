Giulia Cavaglià/ Uomini e donne, duro sfogo social: “Ma sono sempre io la stro*za?”

Giulia Cavaglià è sconvolta e non ha più intenzione di tacere. Dopo un anno passato nel mirino dei fan di Uomini e donne, ieri la tronista si è lasciata andare ad un lungo sfogo social dovuto soprattutto alle ultime illazioni sulla sua vita privata. Nelle scorse ore si è parlato di Giulia come pronta a tuffarsi in un’altra relazione con un calciatore di serie minori, Pietro, e i commenti cattivi non sono mancati visto che in molti l’hanno accusata di aver lasciato Manuel per una questione di soldi e di aver trovato la sua oasi felice proprio in una delle categorie più pagate proprio come altre colleghe prima di lei. Se a questo sommiamo il fatto che la tronista, e i suoi ex colleghi, sono stati chiamati dalla redazione di Uomini e donne per mettere insieme delle interviste in cui racconteranno la verità sulle loro rotture a pochi giorni dalla scelta, il nervosismo è servito.

UOMINI E DONNE: LO SFOGO DI GIULIA CAVAGLIA’

Cellulare alla mano, Giulia Cavaglià ha dato il via ad una serie di dirette in cui si dice stufa di essere additata sempre come “la stro*za di turno”. Lo era prima perché era accusata di essere d’accordo con Lorenzo (che poi non l’ha scelta) e hanno fatto lo stesso dopo dicendo che lei e Manuel si conoscevano e che erano d’accordo. Anche in questo caso tutto è finito al contrario di come tutti pensavano e così Giulia rilancia: “Sapete solo essere cattivi, ma quanti buchi nell’acqua fate? Se c’è una novità nella mia vita privata ve lo dico io”. Giulia conferma che comunicherà lei ai fan qualcosa quando succederà ma per il momento l’unica cosa che vuole è essere lasciata in pace e non essere più oggetto di commenti cattivi perché “essere mantenuta non è nel suo stile” e spera che non lo sia nemmeno quello delle persone che la seguono. La pace arriverà? Lo scopriremo quando la sua intervista sarà finalmente pubblica su WittyTv.

