Giulia Cavaglià, video parti intime mentre fa pipì/ Francesco Sole lo pubblica e…

Mentre alcune troniste mostrano il pancione, le corteggiatrici accolgono l’arrivo dei loro figli, altre si divertono facendo la pipì in giardino ridendo e scherzando con il proprio fidanzato. La tronista in questione è Giulia Cavaglià e il fidanzato è il famoso Francesco Sole. I due fanno coppia ormai da quasi un anno e in molti li avevano già presi di mira in passato convinti che la loro storia fosse solo a favore di business in occasione del lancio del nuovo libro di Francesco. Alla fine la coppia aveva messo a tacere i pettegolezzi mostrandosi complice e unita almeno fino a qualche ora fa quando è successo davvero di tutto mettendo a rischio anche la loro armonia. Ma cosa è successo di preciso? Giulia Cavaglià ha deciso bene di fare la pipì in giardino abbassandosi quindi le mutandine e giocando un po’ con il suo fidanzato che ha pensato bene di fare un video dell’allegro siparietto.

GIULIA CAVAGLIA’ DIVENTA UNA FURIA CONTRO CHI CONDIVIDE IL VIDEO

Fin qui niente di male, o quasi, se non fosse che il video è poi stato pubblicato sui social da Francesco Sole e subito dopo rimosso. Solo uno sbaglio o qualcosa di più? Inutile dire che il video non è passato inosservato e ha fatto subito il giro del web e dei social facendo infuriare ancora di più la bella Giulia Cavaglià che ha deciso di inveire contro tutti coloro che hanno condiviso il video facendolo diventare virale quando i video a cui lavora per ore non interessano a nessuno: “Francesco ha pubblicato quel video non volutamente. Ovviamente mi sono molto arrabbiata con lui, quel contenuto non lo volevo online, stavamo giocando e ridendo e quindi non stavamo infrangendo nessuna legge. In quel video si vedono le mie parti intime, lo trovo oggettivamente poco carino, soprattutto da parte di donne che condividono questo contenuto..Se vedete questo contenuto vi chiedo per favore di segnalarlo, è stato un errore chiaramente, e invito tutte le persone a capire che stanno violando la mia privacy”.



