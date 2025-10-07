Giulia Cecchettin è la 22enne che venne uccisa a novembre di due anni fa da Filippo Turetta: se ne parlerà questa sera Nella mente di Narcisio

Giulia Cecchettin sarà la protagonista della puntata di questa sera del programma di Rai 2 Nella mente di Narciso, condotto dalla criminologa Roberta Bruzzone.

Si cercherà di entrare nella mente del condannato in primo grado all’ergastolo, in attesa che il processo d’appello (che inizierà a novembre) confermi o riveda il “fine pena mai”. Giulia Cecchettin aveva tanti sogni, ma purtroppo si sono tutti spenti la sera terribile dell’11 novembre 2023. Per giorni l’Italia rimase con il fiato sospeso dopo che iniziarono a emergere le notizie di due ragazzi in fuga, spariti dai radar e di cui si erano perse le tracce.

Con il passare delle ore, e con le notizie che arrivavano – e che non erano affatto liete – alla fine giunse l’epilogo che purtroppo tutti attendevamo: il corpo di una ragazza, Giulia Cecchettin, è stato ritrovato senza vita. Filippo Turetta la uccise dopo quell’ultimo incontro che aveva avuto in un centro commerciale. Una serata che sembrava serena, con la ventiduenne vittima che era in cerca degli abiti per la laurea, ma che con il passare delle ore è degenerata.

GIULIA CECCHETTIN E L’OMICIDIO DI FILIPPO TURETTA: COS’ACCADDE

Lui non aveva accettato la fine della relazione, si è fatto vedere troppo pressante e troppo stressante nei confronti dell’ex, che invece voleva chiudere e iniziare un nuovo capitolo della sua vita. Lo “sbaglio” di Giulia Cecchettin è stato quindi quello di rifiutare il suo ex, scatenando tutta la sua rabbia: la ventiduenne è stata infatti aggredita brutalmente in un parcheggio – tra l’altro a poche centinaia di metri da casa – dopodiché è stata messa in auto a forza. Filippo Turetta, non contento, l’ha poi nuovamente aggredita, riducendola questa volta in fin di vita dopo averla colpita con diverse coltellate.

Quando Giulia Cecchettin viene rimessa in auto per la seconda volta, è ferita in maniera gravissima, e senza alcuna cura la morte è stata purtroppo certa. Il ventiduenne ex compagno ha iniziato a vagare, arrivando fino a una zona impervia vicino a un lago, dove ha nascosto il corpo della fidanzata. Si è poi messo alla guida, finendo in Germania, dove è stato arrestato.

GIULIA CECCHETTIN E LA LAUREA POSTUMA

Giulia Cecchettin voleva solo laurearsi, vivere la sua vita piena di sogni, speranze e progetti di una ventiduenne qualunque, ma sul suo cammino ha trovato Filippo Turetta, che da amore della sua vita si è trasformato in carnefice. Una vicenda che colpì (e continua a farlo) l’opinione pubblica e, anche per questo, l’università in cui studiava ha deciso di consegnarle la laurea postuma: lei, che infatti doveva solamente discutere la tesi per completare il suo percorso di studi.

Oggi Giulia Cecchettin riposa per sempre in una tomba a fianco della madre Monica, morta di tumore, e della nonna Carla, che invece è venuta a mancare a inizio 2025. Filippo Turetta, invece, è stato condannato all’ergastolo in primo grado, in attesa dell’appello.