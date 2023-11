Giulia Cecchettin e Filippo Turetta spariti da Venezia/ L’amica: “Lui era morboso, penso siano vivi”

Storie Italiane ha aperto stamane con il caso di Giulia e Filippo, la coppia di ventenni sparita da Venezia da giorni, e di cui si è persa ogni traccia, Giulia Cecchettin e Filippo Turetta. Il programma di Rai Uno ha avuto in collegamento la zia di Giulia, che ha raccontato: “Non abbiamo mai pensato che Giulia si fosse allontanata volontariamente con Filippo ma abbiamo sperato che ad un certo punto si siano allontanati assieme e che lei lo stia assecondando in questa decisione di Filippo di allontanarsi. Il punto fermo è la laurea di Giulia. Loro si erano trovati sabato insieme perchè dovevano recarsi in un centro commerciale per acquistare dei vestiti in vista della laurea di giovedì. Sarebbero dovuti rientrare dopo cena ma non sappiamo per quale motivo Giulia non ha poi fatto ritorno”.

Storie Italiane ha intervistato anche un’amica di Filippo che in merito alla scomparsa della coppia di Venezia ha parlato così del ragazzo: “Senza di lei non riusciva a passare le giornate perchè erano abituati a stare sempre assieme. L’ultimo giorno che l’ho visto l’ho visto giuù di morale, era mercoledì se non sbaglio, si sentiva molto solo e un po’ spaesato. Era da un po’ di tempo che non ci vedevamo, dopo la rottura con Giulia si è buttato molto giù di morale, e non avendo troppi amici ed essendo una persona molto riservata secondo me questa cosa l’ha un po’ scusso. Suicidarsi? Qualche volta l’ha detto ma l’ha messa sull’ironia. Senza di lei diceva che non era abituato a passare le giornate”.

GIULIA CECCHETTIN E FILIPPO TURETTA SPARITI DA VENEZIA, L’AMICA DI FILIPPO: “NESSUNA VIOLENZA FISICA FRA DI LORO…”

E ancora: “Violenze fisiche fra di loro no, so che Filippo a parole era un po’ tanto aggressivo, abbiamo pensato anche che fosse morboso. Lui ad esempio si arrabbiava se Giulia usciva con me e un’altra ragazza, aveva paura che magari ci dicessimo cose alle sue spalle, secondo noi era una persona tanto insicura”.

Ma quindi cosa può essere successo? “Secondo me Filippo ha voluto fare a modo suo e sta facendo in modo che Giulia stia con lei e lei si sta comportando come Filippo vuole. Lui forse gli è scattato qualcosa nella testa e quindi Giulia sta cercando di tenerlo a bada facendo ciò che Filippo vuole. Sono vivi? Sì, da questo lato è una persona innocua. Se potessi parlargli gli direi di stare tranquillo che ci siamo noi e di tornare a casa”. Di nuovo la zia di Giulia: “Penso che lei in questo momento lo stia assecondando, stanno facendo questo viaggio insieme, è tutto recuperabile. Non sappiamo dove la stia portando ma in ogni caso lei è assieme a Filippo e io mi appello ancora ai due ragazzi”.

GIULIA CECCHETTIN E FILIPPO TURETTA SPARITI DA VENEZIA, LE PAROLE DI ELISA, LA SORELLA DI GIULIA

In collegamento anche la sorella di Giulia, Elena, che ha spiegato: “Non so se so più cose di quelle riferite, so che lui era molto possessivo e giocava su di lei con ricatti emotivi per continuare a vedersi, diceva che non aveva nessuno e Giulia essendo tanto buona cedeva e le dicevo che se una persona ti dice queste cose non ti vuole bene veramente, se gliene volessi la lascerebbe libera”. E ancora: “Lui era tanto solo, a lei faceva pena, lui calcava molto su questa cosa di essere triste e solo e lei cedeva. Lui era felice solo quando stava con lei”. Quindi la sorella di Giulia Cecchettin ha spiegato: “Se vedete la macchina fate foto e video di modo che noi possiamo verificare la fonte, se non abbiamo riscontro immediato è difficile verificare il tutto e perdiamo tempo all’indagine”. Purtroppo continuano ad arrivare telefonate di mitomani che raccontano di aver visto l’auto, testimonianze puramente fake.

