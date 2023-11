Giulia Cecchettin scomparsa con l’ex Filippo Turetta/ Sorella della 22enne: “Lui non mi piaceva, so che…”

Mancano 24 ore alla laurea di Giulia Cecchettin, e di lei non si hanno ancora notizie. La studentessa 22enne di Ingegneria, prossima a discutere la tesi, è scomparsa l’11 novembre scorso insieme all’ex fidanzato, Filippo Turetta, a bordo dell’auto del ragazzo piombata al centro del giallo tra presunti avvistamenti e segnalazioni finora senza un esito. Il veicolo è una Fiat Grande Punto nera targata FA 015 YE. Le famiglie dei due giovani rilanciano incessantemente i loro appelli e la sorella di Giulia Cecchettin ha fornito alcuni elementi che potrebbero avere un peso importante nella ricostruzione della storia e del reale tenore dei rapporti tra i due giovani scomparsi.

Giulia Cecchettin e Filippo Turetta spariti da Venezia/ L'amica: “Lui era morboso, penso siano vivi"

Intervistata da La vita in diretta, Elena Cecchettin ha raccontato qualche dettaglio sulla relazione che si sarebbe interrotta poco tempo fa in una cornice non del tutto serena. “Possono aver litigato perché magari lui ha visto qualcosa sul suo telefono. So che glielo controllava. Sabato sera stavamo parlando che lei stava comprando dei vestiti per la laurea, in realtà non mi sono preoccupata. Quando poi, la mattina dopo, mio papà mi ha chiesto se avevo sentito… mi è crollato il mondo addosso perché ho subito pensato al peggio“.

Stelle Michelin 2023, 13 ristoranti tristellati in Italia/ Atelier Moessmer e Quattro passi le new entry

Giulia Cecchettin e Filippo Turetta scomparsi, la sorella della 22enne: “A me lui non piaceva…”

La sera della scomparsa, secondo un testimone Giulia Cecchettin e Filippo Turetta avrebbero litigato animatamente in auto prima che il giovane la trattenesse a bordo e si dileguasse con lei per andare chissà dove. I due ragazzi, entrambi studenti universitari, da sabato 11 novembre non hanno più dato notizie alle rispettive famiglie e l’apprensione sale ora dopo ora, soprattutto se si considera che Giulia Cecchettin è attesa domani per la laurea e che mai, hanno sottolineato i parenti, avrebbe mancato ad un traguardo così atteso e sognato. Nessuna ipotesi sarebbe al momento esclusa, compresa quella di un allontanamento volontario che, però, per chi conosce la studentessa appare inverosimile. “Non è da lei“, ha precisato la sorella, Elena Cecchettin, prima di descrivere alcuni dettagli del rapporto tra i due ragazzi.

Caro mutui e affitti/ Gli esperti: “In difficoltà anche ceto medio, sono tornati i tassi di 10 anni fa”

“A me lui non piaceva – ha dichiarato la sorella di Giulia Cecchettin a La vita in diretta –, c’erano stati, in passato, degli episodi in cui veramente era servito un nulla per farlo arrabbiare. Una volta addirittura lei era venuta con me a Milano per un concerto e lui se l’era presa con me, voleva sapere… Litigavano tanto, soprattutto dopo la chiusura del rapporto. Io non se fosse violento nei confronti di mia sorella e se lei me lo nascondesse. Le avevo parlato diverse volte e le avevo detto ‘Guarda che se non ti rende felice vedere una persona, anche solo in amicizia, non devi farlo e non devi sentirti in dovere di farlo’. Lei però era una persona talmente buona che non voleva ferirlo, mi diceva ‘Lui non ha nessun altro a parte me’. Lei stava comprando i vestiti per laurearsi, non so se magari lui possa aver pensato qualcosa del tipo ‘ok, lei si laurea, è la fine di un’era. Ci siamo conosciuti all’Università, non la rivedo più'”.













© RIPRODUZIONE RISERVATA