Francesco Gabbani è felice e innamorato al fianco della simpatica fidanzata Giulia Settembrini. La regista lo punzecchia e svela un suo difetto...

Francesco Gabbani e Giulia Settembrini: ecco come si sono conosciuti il cantante e la sua fidanzata

Da diversi anni, ormai, la vita amorosa di Francesco Gabbani ruota attorno alla sua fidanzata Giulia. Conosciuta per caso durante l’estate, oggi il cantante toscano non potrebbe mai fare a meno di lei. Originaria di Saronno, si è laureata in comunicazione nel 2014. Dopo gli studi ha iniziato a lavorare come regista, mentre da quando ha incontrato Francesco, lo aiuta nel processo creativo delle sue canzoni, ma è anche un’ottima assistente per quanto concerne altre questioni organizzative. Il loro primo incontro risalire all’estate del 2020, quando entrambi si trovavano a Pizzo Calabro.

In una intervista a Radio Deejay, il cantante e interprete di Viceversa, ha ricordato con amore quel primo sguardo che lo avvicinò a Giulia. “Io stavo facendo una serata e lei lavorava come regista”, ricorda Gabbani. Da quel momento qualcosa di speciale è scattato e oggi, non a caso, Giulia e Francesca sono molto uniti.

Francesco Gabbiani, la fidanzata Giulia lo pungola: “Il suo difetto principale…”

Nell’occasione dell’intervista a Radio Deejay, anche Giulia ha fatto la sua apparizione, svelando qualche retroscene del suo rapporto con Francesco. La fidanzata del cantante non si è risparmiata e ha stuzzicato Gabbani durante il suo intervento, pungolandolo sui suoi difetti. “Se vi devo dire il difetto più grande è quello di essere un pochino pignolo”, racconta la regista.

Allo stato attuale, la coppia sembra aver trovato l’equilibrio perfetto. Non è chiaro se un domani decideranno di costruire una famiglia e avere dei figli, ma quel che appare innegabile è l’alchimia e la complicità che li unisce. La coppia piace anche ai fan del cantante, forse perché lo vedono felice e sereno come mai prima d’ora.

