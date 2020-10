Giulia Cirese sta facendo preoccupare, e non poco, mamma Rita dalla Chiesa tant’è che la conduttrice ha rivelato a La Vita in Diretta di sentirsi davvero male per quello che le sta succedendo. La causa del suo pensiero e del malessere della figlia sarebbe legato al Coronavirus ma non per via della positività al virus, di quarantena e sintomi, bensì per via della psicosi che, a lungo andare, potrebbe causare danni su tutta la popolazione tra privazioni, paure e timori. Purtroppo il virus, è stato detto più volte, è un nemico invisibile che non si sa mai come e dove potrebbe colpire e così sono in molti che rimangono lontano dalle altre persone, hanno paura di prendere i mezzi pubblici o, addirittura, frequentare un locale. Proprio questo è quello che è successo alla figlia di Rita dalla Chiesa.

Giulia Cirese fa preoccupare mamma Rita dalla Chiesa: “Gli effetti del Covid..”

Secondo quanto ha rivelato la conduttrice ospite a La Vita in Diretta per parlare del virus sembra che la figlia stia subendo un po’ gli effetti “sociali” e psicologici del virus: “Dovevo comprare un libro, lì vicino c’è un bar. Ho detto: ‘Prendiamoci un caffè’; ma lei ha risposto: ‘No, io il caffè non lo prendo’. Mi sono allarmata.. mi ha detto che non prende il caffè perché la tazzina potrebbe essere stata toccata”. La conduttrice quindi ha posto l’accento ancora una volta su questo circolo vizioso che rischia davvero di rovinare tutto anche dopo che il virus sarà passato, o almeno si spera.



