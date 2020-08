Giulia de Le Vibrazioni, chi è?/ Svelato il volto della protagonista di Dedicato a te

Ricordate Giulia de Le Vibrazioni, la protagonista di Dedicato a te? La ragazza è stata citata all’interno della trasmissione Battiti Live in onda stasera, 24 agosto 2020, su Italia 1. Francesco Sarcina infatti ha riportato sul palcoscenico uno dei successi che lo ha reso grande insieme al suo gruppo. Alla fine dell’esibizione è Alan Palmieri a chiedergli informazioni su questa donna, lui non si nasconde e specifica: “È una donna ora, ci sentiamo ancora molto spesso e ci vogliamo bene. Mi ha aiutato a uscire da un periodo molto difficile perché qui si vede la superficie ma tutti abbiamo un vissuto“. L’artista non ha voluto aggiungere molto altro in merito, ma ha comunque avuto voglia di ricordare una persona per lui importante.

Giulia de Le Vibrazioni, chi è? Alan Palmieri che polemica

Mentre si parla di Giulia de Le Vibrazioni, protagonista del brano Dedicato a te cantato da Francesco Sarcina a Battiti Live, a finire nel mirino delle polemiche è stato il conduttore Alan Palmieri. L’uomo ha fermato l’artista alla fine delle esibizione, sottolineando: “Ora dicci però chi è questa Giulia”. Dopo un secondo di silenzio è stato lo stesso Palmieri a voler sottolineare: “Ho sbagliato a chiamarla così, perché è una persona. Raccontaci chi è Giulia”. Il web ovviamente non gliel’ha perdonata come capita sempre più spesso e Alan è stato travolto dalle polemiche. Sicuramente possiamo dire con esagerazione perché ovviamente non c’era intenzione nelle sue parole di offendere nessuno.



