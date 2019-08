Giulia De Lellis a Iannone “tu possa danzare con le stelle”/ Dedica sdolcinata e…

Giulia De Lellis è sempre più innamorata del suo Andrea Iannone. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi influencer da 4,1 milioni di followers, archiviate le storie con Andrea Damante e Irama non nasconde la propria felicità nell’avere accanto il pilota. La relazione con Iannone, infatti, diventa sempre più importante e Giulia condivide la sua gioia con i fans. Dopo la dedica per il compleanno, la De Lellis è tornata a scrivere parole d’amore per il fidanzato. su Instagram, infatti, ‘ex corteggiatrice ha condiviso una dedica sdocinata che ha letteralmente fatto impazzire i fans. “Che tu possa avere sempre il vento in poppa, che il sole ti risplenda in viso e che il vento del destino ti porti in alto a danzare con le stelle”, scrive Giulia su una foto in cui bacia teneramente Andrea Iannone.

GIULIA DE LELLIS E ANDREA IANNONE INNAMORATI: LA STORIA CONVINCE I FAN

Nonostante i dubbi iniziali, Giulia De Lellis e Andrea Iannone stanno convincendo tutto. La storia d’amore tra l’ex corteggiatrice e il pilota, infatti, piace e i fans sono felici di vedere sia Giulia che Iannone sereni e innamorati. Entrambi, infatti, non nascondono la gioia di poter condividere tutto insieme al punto che la De Lellis ha fatto entrare il pilota subito nella sua vita presentandogli tutta la sua famiglia con cui hanno anche trascorso qualche giorno di vacanza. Un amore, dunque, che sta crescendo e maturando per la gioia dei fans della De Lellis che sperano che la loro beniamina abbia finalmente trovato l’uomo giusto. Per il momento, tra Giulia e Iannone ci sono tutti i presupposti affinchè la storia duri. I due, dunque, fanno sul serio?

