Giulia De Lellis a Venezia 77/ Polemiche sull’outfit: “Lo stesso di Chiara Ferragni”

Dopo la “lezione” di skin positività di ieri, Giulia De Lellis è stata protagonista del red carpet del Festival di Venezia 2020. L’influencer ha sfilato sul tappeto rosso della celebre kermesse cinematografica e gli obiettivi dei fotografi presenti all’evento erano tutti per lei: amata dalle ragazzine, l’ex tronista di Uomini e Donne è un punto di riferimento per molte giovani, che prendono da lei molti consigli su come vestirsi e come truccarsi. Tantissimi i messaggi sui social per commentare la sua presenza sul red carpet di Venezia 77, ma non mancano neanche le polemiche: diversi utenti su Twitter hanno messo in risalto che l’abito rosa firmato Belfiori Couture ricorda da vicino quello indossato in un recente shooting fotografico a Parigi da Chiara Ferragni…

“GIULIA DE LELLIS A VENEZIA 77 COME CHIARA FERRAGNI”

Come messo in risalto dai colleghi di Huffington Post, l’abito indossato ieri da Giulia De Lellis sul tappeto rosso di Venezia 77 ricorda molto da vicino l’abito in tulle e balze firmato Giambattista Valli che ha indossato Chiara Ferragni nel 2017 (clicca qui). Ma non solo: oltre all’abito, anche l’acconciatura ricorda quella della compagna di Fedez. Non è chiaro se si sia trattato di un caso, oppure di una citazione involontaria, o ancora di una vera e propria copia, ma fatto sta che molti utenti dei social hanno messo in risalto la curiosa somiglianza tra i due outfit.





