Giulia De Lellis aggredita per strada/ “Non volevo raccontare cose terribili ma..”

E’ successo diversi giorni fa, ma a quanto pare alla fine Giulia de Lellis ha dovuto usare il suo telefono per raccontare ai fa quanto è accaduto ovvero il fatto di essere stata aggredita per strada. L’influencer ha deciso di rompere il silenzio solo perché la notizia era già arrivata in rete e i rumors stavano circolando ormai da un po’ parlando di una grave aggressioni e addirittura di presenti che avrebbero solo guardato scattando anche delle foto ma senza intervenire. Proprio per chiarire una serie di cose, Giulia de Lellis ha deciso di dire la sua a riguardo rompendo il silenzio e rivelando la verità nelle storie su Instagram confermando l’aggressione ma anche annunciando che gli avvocati si stanno occupando di quanto è successo e quindi è inutile parlare di cose tristi e angoscianti sui social con la sua ‘famiglia’.

Giulia De Lellis aggredita per strada, la rivelazione sui social

Giulia de Lellis ha spiegato: “Per quanto riguarda l’aggressione purtroppo è vero, ma sto benissimo, non sono riusciti a farmi del male, per fortuna. Ho letto un articolo in cui si parlava di una brutta aggressione che avrei subito a Milano, alla quale avrebbero assistito persone che invece di aiutarmi erano impegnate a fare foto” dice Giulia nelle Stories di Instagram. Poi precisa: “L’unica persona presente, carinissima, mi ha subito aiutata e la ringrazio pubblicamente”. L’influencer rivela poi che alcuni momenti della sua vita devono rimanere privati e questo sicuramente era uno di quelli e invita poi i suoi fan a non credere a tutto quello che si legge in giro, ormai hanno capito come funzionano certe cose: “Non ne ho parlato perché ci sta pensando chi di dovere e soprattutto perché non voglio condividere queste cose terribili, se dovessi raccontare tutte quelle cose terribili che mi sono successe in questi mesi, sarebbe una cosa infinita”. I fan capiranno le sue ragioni? Siamo sicuri di sì.



© RIPRODUZIONE RISERVATA