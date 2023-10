Giulia De Lellis allarma i fan: “Sono completamente malata”/ “Male al petto, naso distrutto”: cos’è accaduto

Giulia De Lellis sta male: “Sono completamente malata”

Nelle ultime ore Giulia De Lellis, con una serie di stories pubblicate su Instagram, ha rivelato di stare male. L’ex volto di Uomini e Donne, oggi influencer da oltre 5 milioni di follower, ha allarmato i suoi fan ammettendo di aver dovuto rinunciare anche ad un evento a cui teneva tanto perché malata.

Giulia De Lellis in crisi con il fidanzato Carlo Beretta?/ Messaggio sui social: "Ci lasciamo sul serio se…"

“Sono a casa completamente malata – ha esordito allora Giulia De Lellis nelle sue Instagram stories -. Stamattina ho preso un volo prestissimo da Roma perché sono stata assente tanti giorni per lavoro e quindi si sono accumulate tante cose ma alle sette già ero a Milano super attiva.” L’influencer ha dunque spiegato di essere riuscita a portare a compimento tutti i suoi impegni ma che, una volta rientrata a casa, è crollata.

Giulia De Lellis e Carlo Beretta sono in crisi?/ I rumor: "Non è in buoni rapporti con la suocera…"

Giulia De Lellis preoccupa i fan: “Male al petto, non posso parlare”

“C’è qualcuno adesso peggio di me? – ha chiesto dunque Giulia su Instagram – Perché io sono K.O. Avevo anche una cena bellissima per festeggiare che fossi esposta in vetrina alla Rinascente”. De Lellis ha concluso sperando che le sue condizioni migliorino entro le prossime ore a causa di vari impegni lavorativi: “Mi devo rimettere perché domani ho troppe cose da fare e ho bisogno della mia energia. Quindi mi vado a fare subito la mia zuppa calda e tanti integratori. Ho il naso distrutto e mi brucia. Non posso parlare, mi fa male in petto.” ha concluso, postando poi dopo alcune stories in cui si è mostrata sul divano tra raffreddore e aerosol.

LEGGI ANCHE:

Giulia De Lellis sbotta per le critiche ricevute dopo la morte del suo cane/ "Sono sconvolta!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA