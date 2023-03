Giulia De Lellis, altro che Andrea Damante/ Dedica al fidanzato Carlo Beretta...

Giulia De Lellis spegne il gossip

Giula De Lellis spegne il gossip che era nato nelle ultime settimane su un presunto ritorno di fiamma con Andrea Damante. Notizia che è stata puntualmente smentita dall’influencer che, senza fare alcun riferimento all’ex fidanzato, ha pubblicato un messaggio per l’amore della sua vita ovvero il fidanzato Carlo Beretta con cui fa coppia fissa da diverso tempo e con il quale sogna un futuro insieme. Giulia, volata a Londra dopo aver rischiato di perdere l’aereo, ha così pubblicato una serie di storie sul suo profilo Instagram mostrando ai followers le varie fasi del make up scelto per andare a cena con il fidanzato.

Mentre applicava il mascara e svelava i segreto di un make up semplice e luminosa, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha scritto un messaggio che è una vera e propria dedica d’amore per il fidanzato Carlo.

Le parole di Giulia De Lellis per il fidanzato Carlo Beretta

Giulia De Lellis sempre più innamorata del fidanzato Carlo Beretta. La coppia non è molto social preferendo condividere pochissimo della proprio quotidianità sui social, ma il messaggio condiviso dalla De Lellis non è passato inosservato all’occhio attento dei fan che apprezzano le particolari dediche d’amore a cui si lascia andare.

“Tra un piantino e l’altro sono arrivata a Londra. Il mio fidanzato (che mi salva spesso la vita, non a caso ho scelto lui…), mi porta a cena nel mio ristorante preferito”, dice mostrando la propria preparazione prima di uscire. Un messaggio semplice e diretto quello con cui la De Lellis ha replicato al gossip.

