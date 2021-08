Giulia De Lellis bacia Francesco Oppini?/ La foto in tendenza ma non è come sembra

C’è stato un momenti di grande sgomento per tutti i fan di Giulia De Lellis quando sul profilo Instagram dell’influencer è apparsa la foto di un bacio in bianco e nero. È noto che la De Lellis sia fidanzata con Carlo Gussalli Beretta, con il quale ha appena trascorso le vacanze in Costa Smeralda; eppure nello scatto la persona che la bacia sulle labbra è parsa a tutti essere identica ad un volto ben noto della TV: Francesco Oppini.

Ma cosa ci fanno insieme Giulia e Oppini, entrambi fidanzatissimi, intenti addirittura a baciarsi? Niente, in realtà, perché quello in foto non è il figlio di Alba Parietti. La grande somiglianza di profilo tra Carlo, fidanzato della De Lellis, e Oppini ha tratto in inganno tantissimi, facendo finire la foto in tendenza, tra stupore e ironia.

La foto di Giulia De Lellis scatena l’ironia del web: “Impossibile non sia Oppini!”

Tantissimi i commenti scatenati sul web dalla foto. C’è chi ha scritto: “Sono saltata dalla sedia perché, per un attimo, ho scambiato il fidanzato di GDL per Oppini”; e ancora “In che senso scusate quello è Carlo Gussalli Beretta omg è OPPINI COME È POSSIBILE THIS???”; chi non ha creduto non fosse il figlio della Parietti “Non prendetemi in giro, questo è davvero Oppini!”

Insomma, la foto ha scatenato i commenti del popolo del web, ma non ci sono dubbi che si tratti del fidanzato della De Lellis. La foto arriva insieme ad altri scatti che immortalano alcuni momenti della vacanza trascorsa con Carlo in Sardegna: “Grazie ai nostri amici per aver immortalato tutti questi nostri piccoli momenti preziosi. It was magical”, le parole della De Lellis a corredo delle immagini romantiche.

