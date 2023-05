Giulia De Lellis bersagliata sui social dopo la sfilata a Cannes/ L’abito “copiato”

Giulia De Lellis al Red Carpet di Cannes: l’abito di Yves Saint Laurent scatena gli haters

Il ruolo di influencer implica chiaramente un contatto diretto tanto con gli elogi quanto con le critiche, soprattutto quando il riferimento è una community piuttosto ampia. In occasione del Red Carpet di Cannes, si è ritrovata ad essere protagonista – non solo per la sua presenza – Giulia De Lellis. La giovane ha impreziosito la sua sfilata sfoggiando uno splendido vestito di Yves Saint Laurent, occasione della prima del film di Todd Haynes, May December.

Il vestito di Giulia De Lellis scelto per la sfilata sul Red Carpet di Cannes non ha però attirato l’attenzione unicamente per la sua bellezza. Come riportato dal portale Leggo, già qualche ora prima aveva fatto discutere sui social l’outfit del suo arrivo, ovvero una maglia bianca trasparente. In rete però, l’attenzione si è presto concentrata sull’abito realizzato da Yves Saint Laurent. Nello specifico, orde di haters hanno accusato l’influencer di aver praticamente copiato l’outfit utilizzato in precedenza da Georgina Rodriguez, moglie di Cristiano Ronaldo.

Giulia De Lellis e il presunto abito copiato a Georgina Rodriguez: “Tentativo mal riuscito…”

“Un tentativo mal riuscito di imitare Georgina“, questo uno dei commenti presenti su Instagram sotto al post di Giulia De Lellis dedicato alla sfilata sul Red Carpet di Cannes – riportato da Leggo – e che mette in evidenza la questione “plagio”. Purtroppo, sono arrivati anche commenti decisamente più duri del precedente, anche eccessivi quando l’oggetto del contendere è semplicemente una scelta in termini di outfit. In particolare, molti hanno colto l’occasione per rinnovare critiche e insulti riferiti ai presunti eccessivi interventi di chirurgia estetica fatti al viso.

Chiaramente, Giulia De Lellis ha le spalle larghe in fatto di critiche e di rapporto con gli haters; da parte sua non è arrivata alcuna risposta alle critiche e di fatto non è poi così evidente la somiglianza con l’abito utilizzato da Georgina Rodriguez – moglie di Cristiano Ronaldo – in un recente evento di gala. Principalmente, le similitudini tra i due outfit riguardano la tonalità di nero e alcune peculiarità dell’outfit; in sostanza però sono due abiti ben distiniti e soprattutto appartenenti a brand differenti. Per Giulia De Lellis, come giusto che sia, sono arrivati comunque altrettanti commenti positivi; la sua community ha colto infatti l’occasione per rimarcare affetto e supporto, forse anche nel tentativo di mettere in ombra le critiche degli haters.











