Giulia De Lellis, brutto spavento per lei/ Ricoverata in ospedale: ecco come sta

Giulia De Lellis si sente male: cosa succede all’ex Uomini e donne

Una grande preoccupazione generale si avverte in queste ore in rete, per il caso di salute del giorno, che vede Giulia De Lellis vittima di un problema inaspettato, per cui lei si è vista costretta a recarsi d’urgenza in ospedale. Riattivatasi tra le Instagram stories, Giulia ha condiviso nelle ultime ore una immagini in bianco e nero che immortalano chiaramente il nosocomio presso cui si è recata -dopo aver accusato diversi sintomi insoliti, come gonfiore localizzato sul viso, in particolare la tumefazione e la rigidità avvertita alle labbra e alla lingua. Giulietta, parlando poi ai fan del problema, ha spiegato di essere stata male in mattinata e che in ospedale ha appreso di essere stata tenuta sott’osservazione medica per diverse ore, anche se da parte del personale medico non si è riusciti a risalire alle cause che abbiano potuto scatenare quella che nel suo caso sarebbe stata una reazione allergica. “Sono stata in osservazione super intontita, mi sono addormentata perché ovviamente quei farmaci sono delle bombe però sto molto molto meglio”, fa sapere tra le stories rivelatrici postate su Instagram l’influencer, dove inoltre lei non ha nascosto che il sopraggiunto problema di salute non le permette ora di poter godere della sua nuova vacanza pianificata.

L’ex Uomini e donne è in crisi con Carlo Gussalli Beretta?

La fidanzata del rampollo Carlo Gussalli Beretta ed ex-corteggiatrice storica di Andrea Damante a Uomini e donne, sarebbe dovuta partire in serata per la sua vacanza, ma da parte dei medici le viene ora consigliato di stare a riposo e di non sottoporsi all’esposizione solare, dal momento che assume cortisone per tenere a bada gli effetti del suo sopraggiunto problema di salute. Proprio in queste ore, inoltre, Giulia De Lellis è al centro del gossip anche per via della sua presunta crisi d’amore con Carlo Gussalli Beretta. A dare vita al chiacchiericcio sulla coppia è la tendenza dei due a non figurare insieme da tempo, via social, né davanti all’obiettivo fotografico di paparazzi e dei passanti per strada. Ma la rottura sarebbe presto smentita dalla versione di Amedeo Venza: secondo la tesi dell’esperto di gossip -alla base delle distanze apparenti tra i due fidanzati -vi sarebbe la scelta presa di comune accordo dei due a viversi la propria lovestory a distanza debita da ogni fonte di gossip.

