Giulia De Lellis “Carlo Beretta diverso dai miei ex”/ “Ragazzo raro, non ha età”

Ha da poco esordito come conduttrice alla guida di Love Island, un programma a cui Giulia De Lellis parteciperebbe se non fosse felicemente fidanzata. Ad averle rubato il cuore è Carlo Gussalli Beretta, l’erede della storica dinastia di produttori d’armi. Il ‘meno famoso’ dei suoi fidanzati e molto diverso dagli ex per aspetti che la stessa Giulia ha svelato nel corso di un’intervista rilasciata a Novella2000. “È un ragazzo che non ha età”, ha ammesso Giulia sul suo fidanzato 23enne, per poi aggiungere “Non mi era mai capitato di frequentare una persona come lui, molto profonda, interessante e sensibile. Quando penso a lui, la prima cosa che mi viene in mente è che è un ragazzo di una volta. È più unico che raro”. E ancora, Giulia ha spiegato com’è nelle relazioni amorose: “[Sono] molto dolce. Esigente. Perché ho bisogno di stimoli continui, di dimostrazioni continue. I rapporti dove non ci si dimostra nulla non mi appartengono. Io do molto, ma pretendo molto”.

Giulia De Lellis, flop per Love Island?/ "Dirigenti molto delusi dagli ascolti"

Giulia De Lellis su Love Island: “Esperienza molto forte”

Tornando invece a parlare di Love Island, Giulia De Lellis ha risposto a chi ha dubbi su questo tipo di format: “Ci sono persone che dubitano di poter trovare l’amore in tv. Io sono la prova esistente che si può. In realtà ci si può innamorare ovunque secondo me, ovviamente se si è propensi.” Tanto che lei stessa parteciperebbe: “Trovo sia molto diverso da Uomini e Donne e penso che sarebbe un’esperienza incredibile sia a livello personale sia sentimentale. Noi diamo la possibilità a questi ragazzi di vivere insieme 24 ore su 24 e le loro interazioni catturano la curiosità di chi segue. – ha dichiarato, per poi concludere – Immagino sia un’esperienza molto forte per chi sceglie di farla.”

LEGGI ANCHE:

Ludovica Bizzaglia, ex fidanzata Awed/ Poi il flirt con Giulia Penna e la De LellisGiulia De Lellis/ "In tv vorrei essere come Maria De Filippi. Dopo Love Island...."

© RIPRODUZIONE RISERVATA